Caso de agressão contra sargento da PM no final de semana é investigado pelas Autoridades policiais

Vídeos divulgados em redes sociais desde as primeiras horas desta segunda-feira, dia 30, já estão em poder das autoridades policiais da fronteira, onde mostra um grupo de pessoas entre homens e mulheres, espancam um sargento da Polícia Militar lotado no 5º Batalhão do Alto Acre.

Os vídeos de segurança mostram que várias pessoas passam a agredir o policial que está à paisana, sendo derrubado e passa por uma sessão de espancamento. Seguranças do bar em frente ainda tentam ajudar, mas, o homem é esmurrado e chutado quando estava no chão.

Somente após alguns minutos, o mesmo é retirado no local e afastado. Segundo foi apurado, o militar foi levado para o hospital regional Raimundo Chaar muito machucado no rosto, onde estaria em observação até esta terça-feira, dia 31.

O jornal oaltoacre.com entrou em contato com a comandante do 5º Batalhão, Major Ana Cassia, para saber a posição da Instituição sobre o ocorrido. A oficial disse que “as providencias já estão sendo tomadas dentro da Lei”.

Já em contato com o delegado titular de Epitaciolândia, disse que o caso já está registrado na delegacia e a princÍpio, seria um caso de agressão contra o militar após uma discursão com terceiros que estavam em frente ao bar, que não tem nada haver com facções como se comenta em grupos sociais.

O caso já está sendo investigado e estão identificando as partes envolvidas e que serão chamadas para depor e responderão pelo delito praticado. O militar também será ouvido tão logo seja liberado, uma vez que ficou bastante machucado no rosto.

Mais informações a qualquer momento.

VEJA VÍDEO ABAIXO