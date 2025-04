Caseiro é perseguido, morto e comido por onça-pintada; veja o vídeo

Um caseiro, de 60 anos, morreu após ser atacado por uma onça em um pesqueiro particular às margens do Rio Miranda, em Aquidauana (MS). A morte de Jorge Avalo foi confirmada pela Polícia Militar Ambiental (PMA) do Estado, que encontrou pegadas do felino junto a pedaços do corpo do idoso.

Um vídeo gravado por outros caseiros da região do ataque mostra as pegadas da onça e os rastros da perseguição ao homem na fazenda. A suspeita é de que o ataque tenha ocorrido durante a madrugada de segunda-feira, 21.

Após o registro da ocorrência, equipes com peritos da PMA foram enviadas ao local do ataque, situado a cerca de duas horas de barco de Miranda. No vídeo abaixo, é possível observar as pegadas da onça e rastros de sangue. Moradores ribeirinhos da região relatam a presença de onças nos arredores.

Confira o video:

“Pode te atacar”

Uma semana antes de morrer, inclusive, Jorge também apareceu em um vídeo alertando sobre os felinos na região onde trabalhava como caseiro. Nas imagens, outro homem grava o vídeo chamando a vítima de “cunhado” e mostra rastros de duas onças ao lado da casa onde Jorge trabalhava.

Os dois relatam nas imagens que os animais pareciam estar brigando. O homem brinca dizendo que o animal pode atacar Jorge: “Vou mandar pro Dão. A onça vai comer o Jorge, Dão!”, diz ele. “Não vai comer, não!”, responde Jorge.

Ao longo do vídeo, os dois continuam andando pela área, mostrando os rastros dos animais. O caso é investigado pelas autoridades locais.

Com informações do Jornal Opção

