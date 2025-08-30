Casal sofre acidente de moto após pneu furar na AC-40, em Senador Guiomard

Claudenir Albani, de 57 anos, e Leoneide Castro, de 50, foram socorridos pelo Samu e encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco em estado estável.

Um casal ficou ferido após sofrer um acidente de moto na tarde deste sábado (30), na rodovia AC-40, próximo à loja Gazin, no município de Senador Guiomard.

As vítimas foram identificadas como Claudenir Antônio Albani, de 57 anos, e sua esposa, Leoneide Timóteo de Castro, de 50 anos. O casal trafegava em uma motocicleta Honda GL 1800 Gold Wing Tour, de cor branca, no sentido Senador Guiomard–Rio Branco, quando o pneu do veículo furou, provocando a queda às margens da pista, em uma área de mata.

Com o impacto, Claudenir sofreu fraturas na clavícula e em uma costela, além de escoriações pelo corpo. Leoneide apresentou dores no quadril e escoriações.

Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas — uma de suporte básico e outra avançada — para o resgate. O casal recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde permanece em estado de saúde estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito também estiveram no local para registrar a ocorrência e adotar as medidas de praxe.

