Uma ação dos policiais militares da Força Tática do 1° e 2 Batalhão com o apoio da ROTAM, resultou na de prisão de um casal e na apreensão de 23 kg de maconha na noite desta terça-feira, 19, em uma residência localizada na rua Cabo Frio, no bairro Calafate, em Rio Branco.

A guarnição policial estava fazendo um patrulhamento de rotina na região, quando recebeu uma denúncia de que em uma casa tinha muita droga escondida da organização criminosa Comando Vermelho. Três guarnições policiais se deslocaram até o local, fizeram um cerco na residência e encontraram o casal. Durante uma revista na casa, dentro de um quarto, encontraram os 23 kg de maconha.

Diante dos fatos foi dada a ordem prisão e o casal foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

