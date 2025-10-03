Casal morto em banheira de motel em SC: entenda cronologia do caso

Policial militar Jeferson Luiz Sagaz, de 37 anos, e sua companheira, a empresária Ana Carolina Silva, de 42, faleceram em decorrência de intoxicação exógena

O caso envolvendo as mortes do policial militar Jeferson Luiz Sagaz e da empresária Ana Carolina Silva, na Grande Florianópolis, em agosto deste ano, desafiou os investigadores da Polícia Civil de Santa Catarina.

A investigação criminal buscou identificar elementos que pudessem servir de provas, o que incluiu a análise do quarto, do veículo do casal e das câmeras de segurança do motel.

O diretor de Medicina Legal da corporação, Fernando Oliva da Fonseca, mencionou que a necropsia foi dificultada porque o estado de putrefação já se inicia em 24 horas em um ambiente quente.

Com base nas informações é possível construir a seguinte cronologia:

Quem era o casal encontrado morto em motel de SC

Jeferson Luiz Sagaz, de 37 anos, era um cabo da Polícia Militar, conhecido como CB Sagaz. Ele ingressou na corporação em 2014 e foi descrito pela corporação como “querido por todos”, sendo descrito como um “Aprasquiano Guerreiro”.

Sua esposa, Ana Carolina Silva, de 42 anos, era uma empresária e administradora. Nas redes sociais, ela utilizava o codinome Ana Mood. Ana vendia e-books e atuava como mentora empresarial, promovendo o slogan “te ensino a ter um negócio estruturado que não dependa apenas de você”.

Desde 2016, ela possuía uma esmalteria em Santa Catarina. Em suas reflexões sobre sucesso, Ana destacava a importância da paz de espírito, corpo e mente sã, família unida, trabalhar com o que gosta e, acima de tudo, a liberdade de escolha.