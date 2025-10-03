Brasil
Casal morto em banheira de motel em SC: entenda cronologia do caso
Policial militar Jeferson Luiz Sagaz, de 37 anos, e sua companheira, a empresária Ana Carolina Silva, de 42, faleceram em decorrência de intoxicação exógena
O caso envolvendo as mortes do policial militar Jeferson Luiz Sagaz e da empresária Ana Carolina Silva, na Grande Florianópolis, em agosto deste ano, desafiou os investigadores da Polícia Civil de Santa Catarina.
A investigação criminal buscou identificar elementos que pudessem servir de provas, o que incluiu a análise do quarto, do veículo do casal e das câmeras de segurança do motel.
O diretor de Medicina Legal da corporação, Fernando Oliva da Fonseca, mencionou que a necropsia foi dificultada porque o estado de putrefação já se inicia em 24 horas em um ambiente quente.
Com base nas informações é possível construir a seguinte cronologia:
Jeferson Luiz Sagaz, de 37 anos, era um cabo da Polícia Militar, conhecido como CB Sagaz. Ele ingressou na corporação em 2014 e foi descrito pela corporação como “querido por todos”, sendo descrito como um “Aprasquiano Guerreiro”.
Sua esposa, Ana Carolina Silva, de 42 anos, era uma empresária e administradora. Nas redes sociais, ela utilizava o codinome Ana Mood. Ana vendia e-books e atuava como mentora empresarial, promovendo o slogan “te ensino a ter um negócio estruturado que não dependa apenas de você”.
Desde 2016, ela possuía uma esmalteria em Santa Catarina. Em suas reflexões sobre sucesso, Ana destacava a importância da paz de espírito, corpo e mente sã, família unida, trabalhar com o que gosta e, acima de tudo, a liberdade de escolha.
Fonte: CNN
SUS fará cirurgia de câncer de próstata por robô
O Ministério da Saúde, por meio de portaria da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico Industrial da Saúde (Sectics), incorporou no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) a prostatectomia radical assistida por robô para o tratamento de pacientes com câncer de próstata clinicamente avançado.
A prostatectomia radical é uma cirurgia para remover a próstata e as vesículas seminais, sendo um tratamento curativo para o câncer de próstata, principalmente em estágios iniciais. Nesse procedimento, a próstata é removida completamente, juntamente com os tecidos ao seu redor, como as vesículas seminais e, em alguns casos, os linfonodos pélvicos, para eliminar o tumor e reduzir o risco de recorrência.
De acordo com a portaria, as áreas técnicas terão o prazo máximo de 180 dias para efetivar a oferta no SUS. Deverá constar também o relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) sobre essa tecnologia.
A Conitec aprovou, em parecer final, a incorporação da prostatectomia radical robótica para pacientes com câncer de próstata clinicamente localizado ou localmente avançado.
“Reconhecemos que há um esforço por parte da equipe técnica em promover equidade no tratamento e assegurar que mais pacientes possam se beneficiar dos melhores cuidados disponíveis”, disse o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO), Rodrigo Nascimento Pinheiro.
Pinheiro explicou que “os próximos passos para que a cirurgia robótica esteja amplamente disponível nos hospitais conveniados ao SUS incluem a definição de protocolos, de centros de referência e treinamento das equipes com foco na garantia de segurança e qualidade dos procedimentos. Segundo ele, a técnica robótica tem mostrado sua eficácia na formação de novos profissionais, reduzindo a curva de aprendizado ao permitir treinamentos em ambientes controlados e supervisionados.
Anvisa aciona outros países para trazer antídoto do metanol para o Brasil
Diante dos recentes casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) acionou autoridades reguladoras internacionais para trazer um antídoto contra a substância para o Brasil.
Ao todo, o país já registrou 59 casos de intoxicação, sendo 11 já confirmados em laboratório e 48 em investigação.
Para viabilizar a disponibilidade do medicamento, conhecido como fomepizol, a agência de vigilância já consultou formalmente as autoridades sobre a autorização para comercializar o produto. Entre elas estão agências dos Estados Unidos, Argentina, União Europeia, México, Canadá, Japão, Reino Unido, China, Suíça e Austrália.
Segundo a agência, o medicamento não tem registro sanitário no país, fator que leva à busca por fornecedores em outros países para atender à demanda do SUS (Sistema Único de Saúde).
Com o objetivo de acelerar a importação do produto, a Anvisa publicou um edital para identificar fabricantes e distribuidores internacionais com disponibilidade imediata para fornecer o medicamento ao Ministério da Saúde.
Além do acionamento das autoridades, a Anvisa tem oferecido suporte às análises laboratoriais da Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária, para definir o fluxo de coleta e envio de amostras suspeitas de contaminação. Até agora, três laboratórios já foram identificados com capacidade para fazer esse tipo de análise.
Foram indicados o Lacen/DF, o Laboratório Municipal de São Paulo e o INCQS/Fiocruz.
Em meio a tentativa de trazer o medicamento para o Brasil, a agência identificou, em caráter emergencial, mais de 600 farmácias de manipulação com capacidade para preparar etanol em grau de pureza adequado para uso médico. Segundo a Anvisa, o produto pode ser considerado uma alternativa terapêutica ao fomepizol, caso haja necessidade.
Sala de situação
O Ministério da Saúde criou uma sala de situação para monitorar os casos de intoxicação por metanol após consumo de bebida alcoólica no país, além de coordenar medidas a serem adotadas.
Na sala, uma equipe técnica vai analisar as informações para caracterizar a situação de saúde da população intoxicada por metanol. A equipe vai planejar, organizar, coordenar e controlar as medidas a serem adotadas.
A Sala de Situação é de caráter extraordinário e permanecerá ativa enquanto o risco sanitário persistir. O Ministério da Justiça e Segurança Pública associa as ocorrências ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.
Vini Jr e Virginia em casa: mulher de Militão “entrega” encontro sem querer
Craque do Real Madrid voltou de viagem e compartilhou o dia com os amigos em sua mansão, na Espanha
A mulher de Éder Militão, Tainá Militão, publicou um vídeo nas redes sociais onde o marido aparece mordendo um de seus pés. A cena de carinho, por si só, já seria um prato cheio para quem gosta de acompanhar a vida dos famosos. Mas o story da influenciadora digital, mesmo que “sem querer”, foi muito além.
Tainá e Militão estão na mansão de Vinicius Junior, em Madri, na Espanha. O casal se juntou a Virginia Fonseca, que já estava na casa.
Tainá e a apresentadora do SBT malharam na academia, fizeram sauna e jogaram padel.
Vini Jr, que esteve com o Real Madrid no Azerbaijão para a partida contra o Kairat, pela Champions League, retornou de viagem e, pela primeira vez, foi flagrado, de fato, no mesmo ambiente que Virginia Fonseca. Tudo por conta do vídeo postado por Tainá.
No story, Militão e a esposa estão sentados no sofá. Ao fundo, é possível ver Vini Jr mexendo no celular e, pelo reflexo do vidro da janela, aparece Virginia, em pé e conversando. É possível ouvir a voz da influenciadora.
Esta é a terceira vez em um mês que a ex-mulher do cantor Zé Felipe, com quem tem três filhos, vai a Madri.
Sobre os rumores de um possível namoro com o jogador, a apresentadora despistou, mas fez questão de elogiar Vini.
“O Vini é maravilhoso, quem conhece ele sabe, ele é exemplar”, disse ela ao portal Metrópoles.
Vini e Militão estarão juntos em campo neste sábado (4), diante do Villareal, pelo Campeonato Espanhol.
Fonte: CNN
