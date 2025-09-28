Casal fica ferido em acidente de moto na Estrada da Floresta, em Rio Branco

Jucineide Matos e Ruitmbergue da Silva foram socorridos pelo SAMU após perderem o controle da motocicleta na madrugada deste domingo (28); estado de saúde é estável

Um casal ficou ferido na madrugada deste domingo (28) após sofrer um acidente de motocicleta na Estrada da Floresta, no bairro Floresta Sul, em Rio Branco. As vítimas foram identificadas como Jucineide Matos de Souza, de 40 anos, e Ruitmbergue Matos da Silva, de 44 anos.

De acordo com testemunhas, eles seguiam no sentido centro-bairro quando perderam o controle da moto e caíram na pista. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou duas ambulâncias para prestar socorro.

Jucineide apresentou um corte na cabeça, escoriações e chegou a desmaiar no local. Já Ruitmbergue sofreu fratura na clavícula. Após os primeiros atendimentos, ambos foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco e permanecem em estado de saúde estável.

Policiais do Batalhão de Trânsito atenderam a ocorrência. O condutor da motocicleta recusou-se a realizar o teste do bafômetro.

