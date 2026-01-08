Conecte-se conosco

Casal é preso suspeito de assaltar ciclista entregador no bairro Guiomar Santos, em Rio Branco

Publicado

17 minutos atrás

Polícia Militar prendeu dupla no bairro Wanderley Dantas após roubo de celular; investigação apura possível ligação com outros crimes

Um casal suspeito de assaltar um ciclista entregador foi preso na tarde desta quinta-feira (8) por policiais da Força Tática do 3º Batalhão da PM no bairro Wanderley Dantas, na parte alta de Rio Branco. Segundo a polícia, a vítima foi abordada ainda pela manhã no bairro Guiomar Santos, onde os dois anunciaram o roubo e levaram o celular do trabalhador.

Após buscas na região, a guarnição localizou os suspeitos em frente a um supermercado no Wanderley Dantas e efetuou a prisão. A dupla foi encaminhada à delegacia para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil investiga o caso e apura possível envolvimento dos detidos em outros crimes semelhantes na capital.

O roubo que supostamente envolve o casal ocorreu nas imediações da distribuidora Campo Belo, e as imagens rapidamente passaram a circular nas redes sociais. O material audiovisual registra com nitidez toda a dinâmica do crime — desde a aproximação dos suspeitos até a fuga — onde contribuiu para a identificação dos envolvidos.

Sesacre notifica empresa por atraso no fornecimento de medicamentos à rede pública do Acre

Publicado

2 horas atrás

8 de janeiro de 2026

Inovamed Hospitalar recebeu duas notificações administrativas e pode sofrer sanções; empresa alega problemas logísticos e diz que itens já estão em entrega.

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) publicou, na última quarta-feira (7), no Diário Oficial do Estado, duas notificações administrativas contra a empresa Inovamed Hospitalar Ltda por atraso no fornecimento de medicamentos destinados às unidades da rede pública estadual. As medidas referem-se a processos distintos e preveem a possibilidade de aplicação de sanções, conforme a Nova Lei de Licitações e Contratos.

A Notificação nº 2/2026, vinculada ao Processo nº 0019.015360.00001/2026-62, diz respeito ao Pregão Eletrônico SRP nº 376/2024 e à Ordem de Entrega nº 74600/2025. De acordo com a Sesacre, a empresa deixou de cumprir o prazo contratual para a entrega de grandes quantidades de medicamentos de uso recorrente na rede hospitalar. Entre os itens em atraso estão 14.200 unidades de simeticona 75mg/ml (emulsão oral gotas), 4.568 frascos de cloridrato de ambroxol 6mg/ml (xarope adulto 120ml) e simeticona 40mg, todos previstos no Contrato Administrativo nº 782/2025.

Já a Notificação nº 3/2026, relacionada ao Processo nº 0019.015360.00002/2026-15, é decorrente de uma dispensa de licitação e da Ordem de Entrega nº 74688/2025. Nesse caso, a Sesacre aponta a não entrega de 300 unidades de norfloxacina 400mg, antibiótico utilizado no tratamento de infecções, previsto no Contrato Administrativo nº 688/2025.

Segundo a secretaria, os medicamentos tinham como destino as unidades de saúde da rede hospitalar estadual. As notificações foram assinadas pela gestora de contratos substituta, Sebastiana Alves da Silva, e estabelecem prazo de cinco dias úteis, a contar do recebimento oficial, para apresentação de defesa prévia. Caso as justificativas não sejam aceitas, a empresa poderá sofrer sanções administrativas.

Procurada pela reportagem do ac24horas, a Inovamed Hospitalar informou, por meio de nota, que pretende concluir a entrega dos medicamentos pendentes. A empresa afirmou que os itens simeticona 75mg/ml, simeticona 40mg e norfloxacina 400mg já foram faturados e estão em trânsito para entrega.

Em relação ao cloridrato de ambroxol 6mg/ml (xarope adulto 120ml), a Inovamed declarou que houve envio parcial em dezembro de 2025 e janeiro de 2026, e que o restante do quantitativo está em tratativas para envio. A empresa justificou os atrasos citando rupturas temporárias de estoque, causadas por atrasos de fabricantes durante o recesso de fim de ano, além de dificuldades logísticas provocadas pelo aumento da demanda nas transportadoras. Na nota, a Inovamed reiterou o compromisso com o abastecimento e a continuidade dos serviços de saúde no Acre.

Produtor rural símbolo do café acreano morre durante evento em Cruzeiro do Sul

Publicado

4 horas atrás

8 de janeiro de 2026

Gildenilson Feliciano, o “Baixinho”, passou mal na ampliação do Complexo Industrial do Café do Juruá. Era respeitado na região e havia representado o Acre em eventos na Europa e em Belo Horizonte

Quem também externou seus pêsames, foi o secretário estadual de Agricultura, José Luiz Tchê. Foto: cedida 

Uma tragédia abalou o setor cafeeiro do Acre nesta quinta-feira (8). O produtor rural Gildenilson Feliciano, conhecido como “Baixinho”, morreu após passar mal durante o evento de ampliação do Complexo Industrial do Café do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Ele foi socorrido, mas não resistiu.

Baixinho era uma figura respeitada na região e referência na cadeia produtiva do café. No ano passado, participou de uma caravana de produtores acreanos na Itália e representou o estado na Semana Internacional do Café, em Belo Horizonte. A CooperCafé, cooperativa da qual fazia parte, emitiu nota de pesar destacando seu trabalho, dedicação à agricultura e ao cooperativismo.

O secretário estadual de Agricultura, José Luiz Tchê, também lamentou a perda, classificando-o como “um produtor dedicado, um homem que fez muito pelo desenvolvimento do café do Acre”. Até o momento, não há informações sobre o local do velório e sepultamento.

Veja; Câmeras flagram assalto a ciclista entregador no bairro Aviário, em Rio Branco

Publicado

5 horas atrás

8 de janeiro de 2026

Casal em motocicleta vermelha roubou o celular da vítima e fugiu; crime ocorreu na Travessa Guarani

Câmeras de segurança registraram o assalto contra um ciclista entregador na manhã desta quinta-feira (8), na Travessa Guarani, no bairro Aviário, em Rio Branco. O crime aconteceu por volta das 8h, nas proximidades do muro do Campo do Independência.

As imagens mostram um casal em uma motocicleta de cor vermelha se aproximando do trabalhador, anunciando o assalto e subtraindo o celular da vítima, que realizava entregas utilizando uma bicicleta. Logo após a ação, os suspeitos deixaram o local pela mesma via.

O roubo ocorreu nas imediações da distribuidora Campo Belo, e as imagens rapidamente passaram a circular nas redes sociais. O material audiovisual registra com nitidez toda a dinâmica do crime — desde a aproximação dos suspeitos até a fuga — e pode contribuir para a identificação dos envolvidos.

Até o momento, não há informações sobre prisões. A Polícia deve analisar as imagens para tentar localizar o casal. A vítima foi orientada a registrar um boletim de ocorrência para formalizar o caso e permitir o andamento das investigações.

