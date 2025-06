Casal é preso por tráfico de drogas no Bairro Quinze durante ação do 2º BPM

Uma ação rápida de policiais militares do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC), na noite deste domingo, 01, resultou na prisão de um casal pelo crime de tráfico de drogas no Bairro Quinze, em Rio Branco.

A equipe foi acionada para averiguar uma denúncia de comercialização de entorpecentes em uma residência já conhecida pela prática criminosa, e no local, durante as abordagens, um homem apresentou nervosismo excessivo, o que motivou uma busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado com ele. No entanto, após consulta no sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

Na sequência, os policiais realizaram uma busca no entorno do imóvel, onde localizaram um recipiente contendo 11 porções de skank, duas porções de cocaína, confirmadas por narcoteste, uma porção de pasta base de cocaína, além de uma balança de precisão e uma colher com resquícios de cocaína, indicando que a droga estava sendo preparada para venda.

Diante das evidências, a mulher responsável pela residência recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas. O homen foi preso em cumprimento ao mandado judicial. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foram apresentados para os procedimentos cabíveis.

