Casal é preso com celular roubado em ponto de venda de drogas em Rio Branco

Policiais do Grupamento Tático do 3º Batalhão da Polícia Militar conduziram, na noite desta segunda-feira, 26, à Delegacia de Flagrantes (Defla), Arlenilson de Moura e sua companheira, Patrícia Silva, suspeitos do crime de receptação dolosa. O casal foi flagrado em um ponto de venda de drogas na Rua São Francisco, no bairro Tancredo Neves, parte alta de Rio Branco, em posse de um aparelho celular roubado de um mototaxista.

Segundo informações apuradas pela polícia, no início da noite, a vítima trafegava pela região quando foi abordada por dois homens em outra motocicleta. Sob ameaça de arma de fogo, os criminosos anunciaram o assalto e levaram o telefone celular, o dinheiro do faturamento e a motocicleta do trabalhador.

Como o aparelho possuía sistema de rastreamento, os policiais militares conseguiram localizar o sinal, que levou até o ponto de venda de entorpecentes no bairro Tancredo Neves. No local, Arlenilson e Patrícia foram encontrados com o celular roubado e confessaram que haviam adquirido o objeto de um terceiro por um valor bem abaixo do preço de mercado.

Além da prisão em flagrante por receptação, o casal pode responder também como coautor do assalto. De acordo com a Polícia Militar, ambos já possuem antecedentes criminais e são reincidentes na prática de crimes.

