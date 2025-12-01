Casal é preso após agressões e ameaças a familiares e policiais no bairro Remanso, em Cruzeiro do Sul

Um casal foi preso pela Polícia Militar no sábado (29), no bairro Remanso, em Cruzeiro do Sul, após uma série de agressões e ameaças contra familiares e contra os próprios policiais. A ocorrência envolveu violência doméstica, lesão corporal e ameaças de morte.

Os militares foram acionados após denúncias de que um homem identificado como Thalison estaria agredindo familiares. Ao chegar ao local, a guarnição o encontrou contido por populares. Segundo a PM, ele apresentava sinais de embriaguez e possível uso de entorpecentes.

A mãe do suspeito relatou que ele entrou na residência de forma agressiva e passou a agredir fisicamente o padrasto. Vizinhos também informaram que o homem havia agredido a própria companheira, fato confirmado pela vítima.

A mãe afirmou ainda que o filho e a nora costumam causar tumultos na frente da casa e realizar ameaças frequentes, gerando perturbação à vizinhança.

Durante os procedimentos no local, a companheira do suspeito passou a ofender os policiais, chamando-os de “policiais de merda” e “bando de filhos da puta”. Ela também afirmou que “quem mandava no bairro era a facção Comando Vermelho”, segundo registro da ocorrência.

Diante das agressões e das ofensas, o casal recebeu voz de prisão. Já na delegacia, conforme a PM, Thalison continuou a proferir ameaças, dizendo que, ao sair da prisão, “pegaria todos os policiais” e que mataria o padrasto. Ele teria dito ainda não temer as consequências porque possuiria “moral dentro da facção”.

O caso foi encaminhado à Delegacia Geral de Polícia Civil, onde foram tomadas as medidas cabíveis.