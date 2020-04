Quando caíram, o criminoso ainda esfaqueou o homem e a mulher por várias vezes

Um casal ainda não identificado foi morto na madrugada deste domingo (26), na rua Bonjolie e Mafiore, Quadra 13D, Conjunto Habitacional Cidade do Povo, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o casal estava em via pública quando dois homens chegaram em uma motocicleta, o garupa desceu do veículo e, de posse de uma arma de fogo, efetuou vários disparos contra o casal. Quando caíram, o criminoso ainda esfaqueou o homem e a mulher por várias vezes. A mulher morreu no local, já o homem ainda chegou a ser socorrido, mas acabou morrendo dentro da ambulância do SAMU.

Amigos das vítimas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam atestar a morte da mulher.

Os militares isolaram a área para os trabalhos da perícia criminal. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavérico.

Policiais Militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento. A motivação do crime, ainda é desconhecida pela polícia. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

