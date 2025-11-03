Casal é detido com espingarda durante viagem na BR-364, entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Um casal de Rondônia foi detido no sábado (1º) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) enquanto seguia pela BR-364, no trecho entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Durante a abordagem, os agentes encontraram uma espingarda dentro do carro.

De acordo com a PRF, o registro da arma não estava em nome do motorista. O homem afirmou que tanto a espingarda quanto as munições pertenciam ao pai dele.

O casal foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação do caso por porte ilegal de arma de fogo.