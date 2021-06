Casal é atropelado quando trafegava em moto na BR 317 sem lanterna traseira ligada

Era por volta das 19h00 deste domingo, quando um casal que pretendia chegar na cidade de Epitaciolândia, após passar o dia na zona rural do município de Epitaciolândia com parentes, sofreu um acidente na BR 317.

O casal (não identificado) estava em comunidade no km 20, sentido Epitaciolândia/Xapuri, quando resolveram retornar para casa na cidade em uma moto de placa boliviana, sendo que o veículo estava com a lanterna traseira desligada.

Entre o quilometro 14 e 15, uma caminhonete modelo Fiat/Toro, que ia no mesmo sentido, com dois ocupantes, não perceberam que a moto trafegava com baixa velocidade e sem qualquer meio de ser percebida.

Quando perceberam a moto, não tiveram tempo de frear e desviar, indo colidir na traseira jogando o condutor pela estrada e a mulher teria ficado encima do capô. Uma equipe do SAMU esteve no local e realizou os primeiros socorros, levando o casal para o hospital de Brasiléia.

Foi quando souberam que poderia haver uma criança envolvida no acidente. Uma equipe dos Bombeiros foi acionada até o local e realizaram buscas. Somente após localizar um parente, souberam que a criança teria sido levada em um carro por parentes.

O condutor do veículo foi orientado pela guarnição da PM que foi até o local, para esperar a equipe da PRF, já que o acidente ocorreu em uma BR federal. Segundo foi informado, o casal estaria fora de perigo e ficariam em observação por algumas horas para depois serem liberados.

Segundo policiais, se tem observado com frequência, pessoas trafegando principalmente na zona rural, em motos bolivianas sem faróis e lanternas de sinalização, o que colabora para esse tipo de acidente.