Casal do Crime: Mulher é presa em Xapuri após condenação por tráfico de drogas e associação criminosa
Condenada a nove anos de prisão em regime fechado, M.C. agia junto ao companheiro já detido por tráfico e crueldade contra animais; polícia civil prevê novas prisões nos próximos dias.
Na manhã desta terça-feira, 5 de agosto, a Polícia Civil de Xapuri cumpriu um mandado de prisão contra M.C., condenada a nove anos de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação foi coordenada pelo investigador Eurico Feitosa e comandada pelo delegado Dr. Luccas Viana.
A sentença foi proferida pelo juiz de direito Dr. Luís Gustavo Alcalde Pinto, que determinou o início do cumprimento da pena em regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade, visando à garantia da ordem pública.
Segundo o processo, M.C. mantinha uma associação criminosa com seu companheiro, D.O., já condenado anteriormente pelos mesmos crimes, além de crueldade contra animais. O casal atuava de forma reiterada no tráfico de entorpecentes em Xapuri, conhecida como a “Princesinha do Acre”.
Após a prisão, M.C. foi apresentada à audiência de custódia. O Ministério Público, representado pelo promotor Renan Batista, defendeu a manutenção da prisão. A defesa, feita pelo advogado Felipe Trevizan, solicitou a revogação da detenção, mas teve o pedido negado pelo juiz, que manteve a condenação na íntegra.
A sentenciada será transferida para a Penitenciária Feminina de Rio Branco nas próximas horas, onde começará a cumprir a pena. A defesa informou que irá recorrer da decisão. A Polícia Civil também confirmou que outros mandados de prisão relacionados ao caso devem ser cumpridos nos próximos dias.
Decreto de emergência por seca extrema é assinado na capital acreana
Com base em dados e estudos técnicos, o Prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, assinou na manhã desta quarta-feira (6), o Decreto de Emergência por Seca Extrema. As previsões meteorológicas apontam para a ausência de chuvas em todo o estado do Acre nos próximos 90 dias, ocasionando calor intenso e impactando diretamente a vida dos rio-branquenses.
Buscando se antecipar aos efeitos do chamado verão amazônico, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec), preparou o plano de emergência que foi assinado pelo prefeito na manhã de hoje.
De acordo com o prefeito, pela primeira vez é assinado um decreto por seca. Em outras ocasiões, foram assinados decretos por cheia e por estiagem. Tião Bocalom enfatizou ainda que assinou o decreto com tristeza.
“Primeiro de tudo, é com tristeza que assinamos um decreto desse tipo, mas é a nossa realidade. Rio Branco, Acre, Amazônia, infelizmente, essa é a realidade. Sabemos do problema sério que estamos enfrentando, com chuvas abaixo do que era o histórico. Isso cria um problema seríssimo, e o decreto que estamos assinando é exatamente para nos precaver, pois temos certeza de que o problema da seca já começou e pode se prolongar, inclusive piorar ainda mais. Por isso, precisamos ter os instrumentos necessários para agir, caso seja preciso fazer requisições de ajuda no momento exato”, esclareceu o prefeito.
De acordo com o coordenador Municipal da Comdec, Tenente-coronel Cláudio Falcão, todo o levantamento que embasa o pedido de decretação da situação de emergência foi realizado com dados coletados junto a outras secretarias e previsões meteorológicas que subsidiaram o documento.
“Já realizamos levantamentos nas áreas rurais e nos bairros de Rio Branco, acompanhando o Saerb e já fazendo ações emergenciais como o abastecimento de água. Temos visto que a situação tem se agravado a cada instante. Portanto, não era mais possível adiar a decretação da situação de emergência. O mais importante é ressaltar a preocupação que a Defesa Civil e a Prefeitura de Rio Branco, juntamente com o Prefeito Tião Bocalom, têm com toda a população. Este decreto ajudará a ampliar a assistência que já estamos oferecendo, além de permitir a solicitação de ajuda de outros ministérios, o que ampliará a gama de ações humanitárias”, comentou o coordenador da Comdec.
Escassez de chuvas
Cláudio Falcão afirmou que a escassez de chuvas e as previsões nada animadoras também foram fatores primordiais para a decretação de emergência. “É importante ressaltar que, neste momento, estamos decretando por seca. Não há outras decretações por poluição do ar, queimadas e outros. Estamos conseguindo controlar, este ano, a parte ambiental, mas a seca, com a ausência de chuvas desde maio, não tem outra forma de ser tratada. E temos ainda os meses de agosto, setembro e outubro pela frente até que, em novembro, comecem as chuvas regulares. Por isso, o decreto tem validade de 180 dias, pois as ações deverão se desdobrar até o início do ano que vem”, afirmou Falcão.
Ações de fiscalização garantem redução no número de focos de incêndios urbanos e rurais
Outro ponto destacado durante a coletiva de assinatura do decreto de emergência por seca foram as ações executadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), como o combate às queimadas urbanas e rurais, conforme explicou a secretária Flaviane Agustini Stedille.
“Hoje, o direcionamento das atividades da nossa equipe de fiscalização ambiental é justamente no combate e prevenção às queimadas. Sabemos que neste período elas são mais propensas, então estamos intensificando o número de pessoas na rua para fazer um trabalho de fiscalização, além de verificar as denúncias que recebemos”, frisou Stedille.
A secretária municipal de Meio Ambiente também explicou que está sendo realizado um trabalho para coibir esse tipo de atitude, principalmente as queimadas intencionais.
“Hoje, nossos recursos estão direcionados para essa pauta, e queremos evitar que se repita o que aconteceu em anos anteriores. No ano passado, tivemos um período de suspensão do calendário escolar da rede municipal e estadual de ensino devido à poluição atmosférica e à baixa qualidade do ar. Estamos trabalhando para evitar que isso se repita”, completou Flaviane.
Família é feita refém durante assalto em zona rural de Plácido de Castro; veículo é recuperado pela PM
Criminosos armados invadiram residência e fugiram com carro e moto; buscas seguem para localizar suspeitos e demais pertences
Uma família viveu momentos de terror na madrugada desta quarta-feira (6), após quatro homens armados invadirem sua residência, localizada no km 12 da AC-475, na zona rural de Plácido de Castro, interior do Acre. Os criminosos renderam os moradores e os mantiveram como reféns durante a ação.
Segundo informações da polícia, além de diversos objetos pessoais, os assaltantes fugiram levando um carro modelo Volkswagen Gol e uma motocicleta Yamaha Factor. Após a fuga, os moradores conseguiram se libertar das amarras e procuraram ajuda para registrar a ocorrência.
A Polícia Militar de Plácido de Castro foi acionada e iniciou as buscas imediatamente, com apoio da guarnição de Acrelândia, que passou a monitorar os principais ramais da região. Nas primeiras horas da manhã, a Patrulha Rural da PM de Acrelândia localizou o veículo Gol abandonado no Ramal Bengala, no km 1.
Varreduras foram feitas na área, com uso de drone, mas nenhum suspeito foi encontrado. O automóvel recuperado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Acrelândia, onde será submetido à perícia.
As autoridades continuam as buscas para tentar localizar a motocicleta levada no assalto e identificar os autores do crime. A investigação está sob responsabilidade da Polícia Civil.
Prefeitura Municipal de Assis Brasil – AVISO DE REABERTURA
Estado do Acre
Prefeitura Municipal de Assis Brasil
Comissão Permanente de Licitação
AVISO DE REABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2025
OBJETO: “Contratação de empresas para o Fornecimento de serviços de Hospedagem, tendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Administração.”
Origem: Secretaria Municipal de Administração.
Data da Abertura: 20.08.2025 as 09:00h
Retirada do Edital: 06/08/2025 à 20/08/2025
Local De Retirada: Site da Prefeitura municipal de Assis Brasil
https://www.assisbrasil.ac.gov.br/licitacoes e no E-mail: [email protected],
Horário: de Segunda à quinta-feira de 07h00m as 12h00m das 14h00m às 17h00m e sexta-feira das 07h00m às 13h00m.
Assis Brasil -AC, 06 de agosto de 2025.
Willian Azevedo Bandeira
Pregoeiro PMAB
DECRETO Nº022/2025
