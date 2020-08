O material ilícito era transportado em um compartimento secreto, no painel do veículo no qual a dupla viajava.

Marcus José

Uma operação integrada entre agentes da Polícia Rodoviária Federal (Ariquemes e Guajará Mirim), Polícia Militar de Rondônia (Ariquemes e Machadinho do Oeste) e BPFron (Mato Grosso), prendeu um casal com um carregamento de 16 quilos de cocaína na BR 364.

O material ilícito era transportado em um compartimento secreto, no painel do veículo no qual a dupla viajava.

Cães farejadores da Polícia Militar auxiliaram na descoberta dos 16 tabletes de drogas que, segundo estimativa do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, poderia render mais de R$ 800 mil aos criminosos

BR-364

A BR-364 é uma rodovia diagonal do Brasil que se inicia em Limeira-SP, no km 153 da SP-330 adentrando pela SP-310 até o km 292. o

Onde entra na SP-326 indo até a divisa com Minas Gerais, depois passa por Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Acre, acabando em Mâncio Lima, no extremo oeste deste último estado, sendo assim uma rodovia de fundamental importância para o escoamento da produção das regiões Norte e Centro-Oeste do país.

É uma das principais rodovias do interior do Brasil juntamente com a BR-158 e BR-163.

