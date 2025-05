Casal de ‘influencers’ causa polêmica ao criticar restaurantes na fronteira do Acre: Prefeitura de Brasiléia emite Nota de Repúdio

Líder acreano destaca papel estratégico do estado na governança ambiental internacional e convoca nações à cooperação

O Acre assumiu novamente uma posição de destaque no cenário ambiental global, ao sediar na manhã desta terça-feira, 20, a Assembleia Geral da 15ª Reunião Anual da Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (GCF Task Force), como parte da programação oficial do encontro que reúne representantes de 43 estados subnacionais de 11 países, responsáveis por mais de um terço das florestas tropicais do planeta.

Conduzida pelo governador Gladson Camelí, atual presidente da Força-Tarefa, a Assembleia contou com a participação de diversos delegados, entre representantes de governos, organismos internacionais, empresas e organizações da sociedade civil. A reunião marca os preparativos para a 30ª Conferência do Clima da ONU (COP30), que será realizada em novembro deste ano, em Belém (PA), e posiciona o Acre como referência global em políticas de clima e desenvolvimento sustentável.

Durante o evento, Camelí destacou a importância estratégica do Acre e da Amazônia Sul-Ocidental na agenda climática, enfatizando a ligação histórica e cultural do povo acreano com a floresta e a construção de políticas públicas ambientais baseadas em inclusão, diálogo social e respeito às comunidades tradicionais.

“Estamos muito felizes em receber todos vocês aqui, em nossa terra. O Acre pulsa no coração da Amazônia e é símbolo de uma relação harmoniosa entre o meio ambiente e o ser humano. Com 85% do nosso território coberto por floresta preservada, somos exemplo de que é possível unir desenvolvimento e sustentabilidade”, afirmou.

Camelí lembrou que o Acre foi um dos estados fundadores do GCF Task Force e tem acumulado, ao longo de mais de duas décadas, avanços concretos em áreas como manejo florestal sustentável, pagamento por serviços ambientais, monitoramento por satélite e fortalecimento da governança territorial com participação ativa de povos indígenas, extrativistas, agricultores familiares e juventudes.

Nova Economia Florestal

Sob o tema “Nova Economia Florestal: conectando governos, povos e oportunidades”, a Assembleia reforçou o compromisso dos estados membros com a construção de uma economia verde, baseada na valorização dos recursos florestais, geração de empregos sustentáveis e combate ao desmatamento.

“Estamos votando aqui medidas importantes para ampliar a efetividade da nossa atuação, como a integração de novos membros ao GCF. E reforçamos nosso compromisso em planejar e executar propostas que nos permitam acessar o financiamento climático internacional com integridade, justiça e eficiência”, ressaltou Camelí, ao mencionar a votação que confirmou as províncias de Orellana (Equador) e Beni (Bolívia) como novos membros efetivos da Força-Tarefa, além da inclusão de sete novas jurisdições como membros observadores.

O papel do Acre como anfitrião e protagonista da 15ª Reunião do GCF foi amplamente reconhecido pelos participantes. O líder do projeto internacional da Força-Tarefa, William Boyd, destacou a liderança de Camelí e a hospitalidade do povo acreano.

“É maravilhoso estar de volta ao Brasil e, em especial, ao Acre. Quero agradecer ao governador Camelí pela sua liderança destacada internacionalmente na proteção das florestas. Esta reunião nos conecta como uma grande família global, unida por um propósito comum: garantir que nossas ações subnacionais impactem positivamente o planeta”, declarou Boyd, que esteve no Acre em 2014, na ocasião da última reunião do GCF realizada em Rio Branco.

Boyd também destacou que a Força-Tarefa cresceu de forma significativa nos últimos anos e que a atuação dos estados subnacionais tem ganhado força no enfrentamento das mudanças climáticas. “A verdadeira implementação das políticas climáticas está acontecendo nos territórios. É nos estados e províncias que as decisões são colocadas em prática e que as soluções inovadoras estão surgindo. Precisamos fazer com que essas vozes sejam ouvidas na COP30”, completou.

Avanços e desafios

Durante a Assembleia, os membros do GCF também discutiram os avanços alcançados no último ano, entre eles a integração do planejamento ambiental às ações de inteligência territorial, o fortalecimento das capacidades subnacionais para acesso ao financiamento climático e a preparação dos estados brasileiros para o mercado voluntário de carbono.

Desde a última reunião em 2014 no Acre, o GCF tem buscado atender aos critérios internacionais de integridade e transparência para acessar os recursos necessários à conservação florestal. A agenda da bioeconomia tem sido acompanhada por instrumentos que permitam aos estados-membros fazer a transição para uma economia de baixo carbono com justiça social.

A programação da Assembleia seguiu com painéis temáticos e votações estratégicas, como o acompanhamento interno dos indicadores com o sistema CTrees, discussões sobre a estratégia para 2026, e a consolidação da política de governança da Força-Tarefa.

Rumo à COP30

O encontro em Rio Branco também serviu como plataforma de articulação para a participação coordenada dos estados-membros na COP30. Camelí enfatizou a importância de o Brasil — especialmente a Amazônia — estar unido e bem representado nesse evento global.

“O Acre reafirma seu compromisso com a agenda ambiental e com a construção de soluções climáticas de alto impacto. Estamos nos preparando para chegar à COP30 com propostas consistentes e com a força da nossa experiência prática, que é reconhecida internacionalmente. Este é um momento histórico, e precisamos estar à altura dele”, afirmou o governador.

Nos próximos dias, os participantes do encontro seguirão em atividades técnicas de campo e painéis de debate sobre restauração florestal, bioeconomia, governança e projeção internacional dos governos subnacionais. Após o evento, será divulgada uma carta com os principais compromissos e propostas da Assembleia.

Sediando o GCF Task Force, o Acre tem a oportunidade de mostrar ao mundo que é possível construir um modelo de desenvolvimento que respeita a floresta, valoriza as pessoas e contribui efetivamente para o enfrentamento da crise climática.

GCF Task Force em números

43 estados e províncias-membros

11 países

Mais de 1/3 das florestas tropicais do mundo sob jurisdição

Cerca de 500 participantes na 15ª Reunião Anual em Rio Branco

Próximos passos

Consolidação da estratégia para 2026

Preparação para a COP30 em Belém

Inclusão de novos membros e fortalecimento das ações subnacionais

