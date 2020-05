Carlos agradeceu o apoio dado a ele e à noive desde que a notícia se espalhou

EVERTON DAMASCENO

Sena Madureira acordou nesta segunda-feira (4) com uma notícia não agradável.

O temido coronavírus chegou ao município, que registrou seus primeiros dois casos após quase dois meses em que o Acre já enfrenta as estatísticas negativas em boa parte da região.

O professor Carlos Beliza e sua noiva Geina Lima são as primeiras vítimas do Covid-19. Após uma viagem à capital acreana, há aproximadamente 17 dias, o casal foi infectado.

______________

Em seu perfil no Facebook, Carlos contou como tudo aconteceu e, na postagem, afirmou que pode ter sido infectado com a esposa no momento em que pegou uma marmitex em um dos restaurantes da cidade de Rio Branco.

______________

“Boa tarde amigos do Facebook, venho comunicar a todos que de fato estamos com covid-19, peço que orem por nós, eu e minha noiva Geina. Há 17 dias fomos a Rio Branco buscar um amigo com sua esposa e sogra na maternidade, eles não tinham onde ficar, não tinha casa de parentes. Enfim, fui ajudar um amigo, no momento de necessidade. Na vinda, paramos em um restaurante pra comprar marmitas, e aí que vieram minhas suspeitas: AS SACOLAS. Foi o único contato que tivemos. Nenhuma pessoa falou perto, nem tampouco abraço ou aperto de mãos. Retornamos pra Sena no mesmo dia, e dois dias depois minha noiva sentiu febre e dores na região dos rins. Depois dela, eu senti os mesmos sintomas, que por sinal se parecem com sintomas gripais, 3 dias depois. Desde então, decidimos ficar em isolamento, procuramos fazer os exames do Covid-19, visto que estivemos fora da cidade”, destacou.

“Hoje completamos 12 dias de ISOLAMENTO DOMICILIAR, mesmo sem saber o resultado do exame, pra proteger as pessoas que amamos e os que nos rodeiam”, continuou.

Carlos agradeceu o apoio dado a ele e à noiva desde que a notícia se espalhou e pediu que as pessoas ficassem em casa, para evitar possíveis contaminações na cidade.

“Não sou de fazer textão, mas o momento exige as explicações. Quero agradecer de todo coração por todos que estão dando força e não apenas criticando e que estão orando por nós, por nossa saúde. No mais, FIQUE EM CASA! Proteja-se e proteja os que lhe rodeiam”, finalizou.

Comentários