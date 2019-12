Casa é tomada pelas chamas em Brasiléia e família perde tudo

Uma casa localizada no Bairro da Cageacre, parte da cidade de Brasiléia, foi tomadas pelo fogo na noite desta sábado, dia 7. Uma equipe do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão do Alto Acre se deslocou até o endereço para debelar as chamas.

Segundo informações iniciais, dão conta que a proprietária não estaria na casa e que terceiros ainda tentaram salvar alguma coisa. Imagens mostram que as chamas praticamente consumiram a casa por completo.

Os trabalhos dos Bombeiros de contar as chamas duraram quase uma hora e somente pela manhã, poderá fazer um levantamento do que foi destruído e o que pode ter causado o incêndio.

Inicialmente, se trabalha com a hipótese de um curto na rede elétrica da casa, mas, somente com o levantamento da polícia técnica e dos bombeiros, poderão da um laudo da causa do sinistro.

Mais informações a qualquer momento.

