Casa do Artesanato cresce e movimenta a economia acreana em Rio Branco

Por Raíça Sousa

Instalada na Galeria de Arte Juvenal Antunes, em frente ao Calçadão da Gameleira, a Casa do Artesanato Acreano tem se consolidado, em Rio Branco, como um espaço turístico, de valorização da cultura tradicional do estado e de geração de renda. Em 2025, o empreendimento movimentou mais de R$ 443,5 mil na comercialização de peças produzidas por 130 artesãos que expõem no local.

Coordenada pela Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), os resultados do estabelecimento refletem o fortalecimento e a expansão do setor. Além do crescimento nas vendas, a atuação da Casa garantiu o registro ativo e regular de 2.356 artesãos, de todas as regionais do estado, no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab).

Segundo a coordenadora da Casa do Artesanato Acreano e coordenadora estadual do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), Risoleta Queiroz, com o registro em dia, os artesãos passam a ter acesso a políticas públicas e de incentivo para a comercialização de suas peças. O apoio é oferecido pela Sete, por meio da coordenação estadual do PAB, do governo federal.

“O Artesanato Acreano incentiva os artesãos a participarem de capacitações e consultorias, criando oportunidades de desenvolver novos produtos para o mercado”, destaca a coordenadora.

A Casa também apoia a participação em feiras regionais, nacionais e internacionais. “Nosso estado é um dos que mais vendem nas feiras nacionais. O artesanato tem se destacado muito, tanto local quanto nacionalmente, e até internacionalmente”, ressalta.

Trajetória que inspira

Expondo na Casa desde a fundação, Márcia Silvia de Lima é uma artesã que saiu da falência de uma empresa para se tornar uma empreendedora de sucesso. “Eu já gostava de fazer artesanato, mas foi depois da falência da minha empresa que precisei viver exclusivamente desse trabalho. A primeira experiência foi no antigo Mira Shopping [em Rio Branco], onde fui convidada a expor meus produtos, e dali surgiram novas oportunidades”, relata.

Apesar dos desafios, a artesã não desistiu e, com o início da exposição de seus trabalhos na Casa do Artesanato, passou a ser reconhecida pelas instituições públicas e privadas. Márcia chega a atuar em feiras como instrutora, por meio do PAB Acre e Nacional. “Meu carro-chefe são os colares feitos com a semente da jarina lapidada e torneada. Também produzo pulseiras, brincos, colares decorativos, chaveiros e bolsas confeccionadas com a semente, que têm boa aceitação do público”, explica.

Recentemente, a empreendedora expôs na COP 30, no espaço Green Zone e no Espaço Chico Mendes. Além disso, suas peças já compuseram o figurino de desfiles de moda no Brasil, como a São Paulo Fashion Week, e em Paris, além de receber menções na revista Vogue, por meio de parcerias com lojistas conceituados do país.







Apesar dos avanços, Márcia aponta que ainda existem desafios a serem enfrentados, especialmente em relação ao consumo local. “O maior desafio é a conscientização do próprio acreano em valorizar e comprar o artesanato do Acre. Falta incentivo ao comércio justo, mas seguimos firmes, pois contamos com o apoio do governo”, afirma.

Sobre a presença na Casa do Artesanato Acreano, Márcia enfatiza: “É um espaço fundamental de divulgação e comercialização. Através dela, conquistei novos clientes e recebi pedidos de lojistas de outros estados”.

Márcia ainda afirma que os incentivos governamentais recebidos pela Casa do Artesanato são fundamentais para a continuidade do trabalho: “O espaço cedido pelo governo e o apoio para participação em feiras nacionais fazem toda a diferença, ampliando nossas oportunidades de comercialização. O governo aposta muito na nossa cultura e nos nossos produtos. Espero que continue apoiando e valorizando a nossa classe”.

Avanços e oportunidades

Em 2025, além da participação em feiras nacionais e capacitações, a Casa do Artesanato promoveu o cadastramento de artesãos em diversos municípios do Acre. Como resultado, 420 novos artesãos foram registrados no Sicab.

Como expectativa para 2026, o artesanato acreano prossegue avançando. Neste ano, em reconhecimento pela atuação para o fortalecimento das políticas públicas do artesanato, o PAB irá entregar, ao Estado do Acre, novos equipamentos, que irão fortalecer a estrutura e a logística do setor.

Entre os investimentos estão um caminhão-baú, que irá contribuir no transporte de peças maiores, especialmente de madeira, para feiras nacionais; e uma caminhonete S-10, que facilitará o acesso aos municípios do interior.

O Estado ainda irá receber dois tablets, dois computadores, um celular e uma impressora, possibilitando a emissão da Carteira do Artesão em formato de cartão, que substituirá o modelo impresso em papel.

Cadastro de expositor na Casa do Artesanato Acreano

Para expor peças na Casa do Artesanato Acreano, os artesãos interessados devem estar cadastrados no Sicab, apresentar documentos pessoais e duas peças de sua autoria que tenham passado por curadoria para emissão da Carteira do Artesão.

Inaugurada em 2023, no Parque da Maternidade, a Casa do Artesanato Acreano foi reinaugurada, em 2024, na Galeria de Arte Juvenal Antunes.

Serviço

Casa do Artesanato Acreano

Endereço: Rua Sen. Eduardo Assmar, Galeria de Arte Juvenal Antunes (em frente ao Calçadão da Gameleira)

Horário:

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Fins de semana, das 13h às 17h











































































































































Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

