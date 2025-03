Casa de jornalista é invadida em Epitaciolândia

Evento é a oportunidade para os empresários conhecerem as novidades do setor e prospectar parcerias futuras

Dezoito empresários acreanos do ramo gráfico estão tendo a oportunidade de participar Fespa Digital Printing, um dos maiores eventos da indústria gráfica do país, que acontece de 17 a 20 de março em São Paulo. O Sebrae no Acre viabilizou a participação dos empreendedores visando proporcionar o acesso às principais tendências e tecnologias do mercado de impressão digital. A inciativa também conta com a parceria da Federação das Indústrias do Acre (Fieac) e do Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado do Acre (Sindgraf).

Para o empresário e presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas, José Afonso, a participação na feira é uma oportunidade de crescimento. “Esse evento é o momento em que conseguimos obter muitos conhecimentos para desenvolver nossas empresas. É uma oportunidade de conhecer novas tecnologias e ser pioneiros no nosso estado, adquirindo novas máquinas que são mais modernas”, afirma.

Com foco no desenvolvimento do mercado de impressão digital no país, a feira abre espaço para discussão de temas relevantes ao setor, como sustentabilidade, eficiência na gestão, vendas e automação das etapas com a presença de tecnologias e soluções de ponta.

Serão quatro dias de inovação, networking e negócios. O evento conta com centenas de expositores que apresentam equipamentos de última geração, como destaca a analista do Sebrae no Acre, Sônia Suarez, “Este evento, que é um dos maiores do mundo no setor de impressão e comunicação visual, oferece uma plataforma incomparável para a troca de conhecimentos, networking e descoberta de novas tecnologias”, conclui.

A FESPA 2025

A FESPA Brasil Digital Printing 2025 é uma feira que conecta os líderes da impressão digital às maiores inovações do mercado. A feira apresenta soluções que transformarão negócios com mais de 350 marcas apresentando impressoras, softwares, insumos, tintas, mídias e equipamentos de ponta.

