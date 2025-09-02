Cartelas do bingo eletrônico da AFAC já estão à venda; Arraial Beneficente ocorre neste fim de semana

A Associação Família Azul do Acre (AFAC) realiza, nos dias 6 e 7 de setembro, a partir das 18h, no Lago do Amor – Ipê, o Arraial Beneficente, uma programação especial voltada para toda a família. O evento contará com comidas típicas, música ao vivo, bingo eletrônico com prêmios em dinheiro via Pix e brechó solidário, além de muita diversão em clima junino.

A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos para a manutenção das atividades desenvolvidas pela AFAC, instituição que atua em apoio a crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares, promovendo acolhimento, informação e inclusão.

“Nossa instituição ajuda dezenas de famílias e, este ano, por falta de recursos, estamos correndo o risco de encerrarmos nossas atividades. Por isso, resolvemos fazer ações visando manter nossa associação de pé”, destaca a presidente da AFAC, Heloneida da Gama.

A venda das cartelas do bingo já está disponível e os prêmios vão de R$ 90,00 em combustível até R$ 800,00 em Pix. As cartelas custam R$ 10 e podem ser adquiridas através do WhatsApp (68) 99903-6975.

Heloneida destaca, também, a importância da parceria com a população. “A participação da comunidade é essencial para fortalecer a causa e garantir a continuidade das ações sociais desenvolvidas pela associação”, pontua.

Para acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela associação, acesse o Instagram @afac.familia_azul.

