Carro quase derruba poste e causa interrupção de energia em Cruzeiro do Sul

Energisa informa que motorista culpado pode arcar com prejuízo de até R$ 10 mil

Um carro quase derrubou um poste de energia elétrica na noite dessa quinta-feira (30) na Avenida Lauro Muller, em Cruzeiro do Sul. O impacto provocou interrupção no fornecimento de energia em residências próximas ao local do acidente. Apesar da gravidade da colisão, não houve registro de feridos em estado grave.

A dinâmica do acidente ainda está sendo apurada. Agentes do policiamento de trânsito foram acionados e compareceram ao local para registrar a ocorrência.

De acordo com a Energisa, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica no Acre, quando é comprovada a culpa do motorista em casos de abalroamento de postes, o condutor deve arcar com o custo da reposição, que varia entre R$ 5 mil e R$ 10 mil. Caso o acidente envolva também transformadores ou outros equipamentos da rede, o valor pode ser ainda maior.

A concessionária informou que os casos são analisados por meio de processo administrativo interno, conforme a regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que prevê a cobrança dos danos causados e a substituição das estruturas danificadas.

