Carro oficial do governo da Bolívia se envolve em acidente no Brasil e levanta questionamentos
Veículo estava sendo conduzido por pessoa que não integra o quadro de funcionários públicos bolivianos
Um carro oficial do governo da Bolívia esteve envolvido em um acidente com uma motocicleta na tarde desta segunda-feira (11), na cidade de Brasiléia, em território brasileiro. O caso chamou a atenção da imprensa e de autoridades bolivianas, que levantam questionamentos sobre o uso irregular do veículo.
Segundo informações, o motorista do automóvel não é servidor público e, portanto, não deveria estar circulando com o carro oficial — situação que, de acordo com a legislação boliviana, configura delito.
Autoridades do departamento de Pando afirmaram que estão apurando o caso e poderão responsabilizar o setor que teria liberado o veículo para uso de alguém fora do quadro funcional.
Novas informações sobre o incidente poderão ser divulgadas a qualquer momento.
Vice-governadora Mailza conhece trabalho da Associação de Equoterapia e reforça apoio à inclusão de pessoas com deficiência no Acre
A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, recebeu nesta segunda-feira, 11, representantes da Associação de Equoterapia Eu Acredito, referência no atendimento a pessoas com deficiência no estado. O médico equoterapeuta Marcelo Cordeiro, que preside a associação, apresentou propostas para ampliar o atendimento e pediu apoio para fortalecer as ações voltadas a esse público no estado.
O encontro contou ainda com a presença do deputado federal Eduardo Velloso, da presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, Dilaina Costa, do gerente da Sabenauto, Renato Borges e da diretora administrativa e financeira da Seagri, Temyllis Silva.
Durante a reunião, a vice-governadora destacou a importância de unir forças para ampliar oportunidades e melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. “Hoje tratamos de um tema muito importante, ouvindo as demandas das associações que representam nossos PCDs. Estamos buscando soluções para espaço, recursos e parcerias que possam fortalecer esses trabalhos e trazer mais conforto a quem mais precisa. Quero reafirmar que podem contar comigo, no que for possível, para viabilizar junto ao governo as necessidades da nossa população”, afirmou Mailza, que também é secretária de Assistência Social e Direitos Humanos.
Expansão da equoterapia e inclusão social
A Associação Eu Acredito, com sede no Acre e atuação também em Roraima, Amazonas e Rondônia, é referência na oferta de equoterapia, método terapêutico que utiliza o cavalo como instrumento para o desenvolvimento psicossocial de pessoas com deficiência. Atualmente, a instituição ate
Marcelo Cordeiro explicou que a demanda é crescente e que há lista de espera para o serviço. “Com pouco, conseguimos fazer muito, mas precisamos ampliar a estrutura. Nosso trabalho envolve psicólogos, fisioterapeutas e voluntários, atendendo de Cruzeiro do Sul a Epitaciolândia. A equoterapia já é um direito garantido por lei, e queremos que mais famílias tenham acesso. Hoje a gente está barganhando um espaço para que a gente possa ampliar os nossos atendimentos e principalmente sediar todas as instituições voltadas ao PCD”, afirmou.
O médico também destacou o projeto Amigos do Betão, que apoia a associação, e promove a reintegração social de pessoas em situação de rua e dependentes químicos, oferecendo abrigo, alimentação, acompanhamento psicológico e oportunidade de capacitação para integrar a equipe multidisciplinar da equoterapia.
Proposta de “Cidade Inclusiva”
Entre as demandas apresentadas, está a criação de uma “cidade inclusiva”. A proposta prevê reunir, em um único local, todas as instituições voltadas a PCDs, oferecendo serviços públicos como saúde, assistência social, segurança e atendimento ao cidadão, além de espaços para atividades esportivas, culturais e terapêuticas. A ideia inicial seria usar o espaço do Parque de Exposições.
Segundo os idealizadores, o objetivo é que o espaço seja acessível, acolhedor e funcional, promovendo a autonomia e a participação plena das pessoas com deficiência, sem excluir o atendimento à comunidade em geral.
O deputado federal Eduardo Velloso elogiou a iniciativa e reafirmou apoio. “Essas instituições fazem um trabalho fundamental e complementam o que o Estado, sozinho, não consegue alcançar”, disse.
Colisão entre motos em curva de ramal deixa dois feridos em Brasiléia
Acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira no Ramal do Esperança; uma das vítimas foi transferida para Rio Branco
Dois motociclistas ficaram feridos após colidirem frontalmente na manhã desta segunda-feira (11) no Ramal do Esperança, localizado no km 5, com acesso pela BR-317, em Brasiléia.
As vítimas foram identificadas como Adenilson Alexandre Sales, 45 anos, e Paulo Sérgio Oliveira da Silva, 40 anos. Segundo informações preliminares, ambos seguiam em sentidos opostos e se chocaram ao fazer uma curva.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram os primeiros socorros no local e encaminharam os dois ao Hospital Regional do Alto Acre Raimundo Chaar.
Paulo Sérgio sofreu um corte profundo no lado esquerdo do rosto e fratura na mão esquerda, sendo transferido para Rio Branco, onde passará por cirurgia. Já Adenilson apresentou apenas escoriações pelo corpo sendo liberado momentos depois após atendimento médico.
A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente para elaboração do laudo técnico.
Vice-governadora Mailza ouve moradores e produtores do Quixadá durante audiência e promete buscar soluções para a estrada
Garantir o direito de ir e vir, melhorar as condições de tráfego e assegurar a qualidade de vida dos moradores. Com o propósito de ouvir e buscar soluções, a vice-governadora Mailza Assis participou, neste sábado, 9, de uma audiência com moradores e produtores da estrada do Quixadá, em Rio Branco. O encontro foi realizado na Associação de Produtores e contou com a presença do deputado estadual Afonso Fernandes e do representante do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), Roberto Assaf.
Durante a reunião, foram apresentadas as principais reivindicações da comunidade como a recuperação da estrada com operação tapa-buracos, melhorias no transporte escolar, incluindo a substituição de veículos antigos, e a manutenção dos ramais Limoeiro, Boa Água e Colibri, que estão em más condições. Os moradores também alertaram sobre o impacto econômico e social da precariedade das vias, que prejudica o escoamento da produção agrícola e dificulta o acesso de estudantes às escolas.
A vice-governadora Mailza reafirmou seu compromisso com a comunidade e declarou que, embora a responsabilidade pela estrada seja municipal, o governo estadual irá acompanhar o caso de perto e buscar soluções para recuperar a região. “Acima de tudo estão as pessoas. A Estrada do Quixadá precisa ser digna para que as pessoas possam ir e vir e cuidar de seus afazeres. Esse é o mínimo que vocês precisam. Vamos até o fim para encontrar uma solução. Aqui estão famílias, trabalhadores e produtores que ajudam a colocar alimento na mesa da nossa população. É nosso dever lutar pela trafegabilidade, segurança e qualidade de vida dessas pessoas. Da minha parte vocês têm esse compromisso,” reafirmou.
O deputado Afonso Fernandes reforçou a importância da união de esforços. “Mesmo não sendo uma responsabilidade direta do Estado, viemos aqui ouvir e abraçar a causa. Vamos buscar, junto à Prefeitura e ao Deracre, as medidas necessárias para que essa estrada seja recuperada,” reforçou.
O representante do Deracre, Roberto Assaf, informou que o órgão já iniciou um levantamento de custos e que buscará uma solução em conjunto com a prefeitura de Rio Branco. “A presidente Sula Ximenes, semana passada esteve com o deputado Afonso, o deputado trouxe para nós esse problema do Quixadá. Embora a estrada seja de responsabilidade municipal, o Deracre será parceiro. Estamos orçando a recuperação e vamos avaliar como o Estado pode ajudar com insumos, maquinário ou combustível. Vamos fazer de tudo para trazer melhorias,” garantiu.
Reivindicação e esperança
A audiência teve início com a leitura de uma carta pelos próprios moradores. A professora Maria Edilene destacou a importância da estrada para o escoamento da produção e para o acesso à educação.
“Todos os dias, por essa precária estrada, são transportadas toneladas de alimentos como macaxeira, banana, melancia, abóbora, abacaxi, milho, peixe, frutas e, principalmente, as hortaliças, abastecendo boa parte dos mercados de nossa capital. Sem esquecer que muitos desses produtos compõem a merenda escolar das redes municipal e estadual de ensino. Centenas de estudantes dependem dela para chegar à escola. O direito de ir e vir, garantido pela Constituição, está sendo negado. Queremos soluções que devolvam dignidade e respeito a quem vive e produz aqui,” destacou.
O presidente da Associação do Quixadá e da Cooperativa de Agricultura Familiar e Economia Solidária, a CoopQuixadá, Antonino Torres Cabreiro, enfatizou a luta da comunidade. “Durante anos foram muitos ‘nãos’ e promessas não cumpridas. Hoje recebemos a vice-governadora como uma esperança. Não queremos apenas ouvir que é possível, queremos ver a estrada recuperada para garantir a trafegabilidade,” disse.
Também presente na audiência, o presidente da Associação Limoeiro, Antônio Eliandro, reforçou a urgência de ações concretas. “Vivemos numa situação de altos e baixos, mas agora estamos no lado mais baixo. A estrada está intrafegável. Precisamos de dignidade e do direito de ir e vir, que hoje nos é negado,” reclamou,
A servidora pública e moradora do Quixadá, Ana Maria, também alertou para problemas estruturais. “As pontes estão quebradas, as estradas esburacadas e sem sinalização. Isso prejudica o transporte escolar e o escoamento da produção. Solicitamos que as autoridades ajam para garantir acesso de inverno a verão,” cobrou.
