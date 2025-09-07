Carro invade propriedade após perder controle na BR-364 em Sena Madureira

Veículo parou a poucos metros de um igarapé; duas pessoas foram socorridas ao hospital

Um Fiat Siena prata, de placa MZU-5B15, se envolveu em um acidente na tarde deste domingo (7), no km 2 da BR-364, trecho entre Sena Madureira e Rio Branco. O veículo, ocupado por duas pessoas ainda não identificadas, perdeu o controle logo após atravessar uma ponte, invadiu uma propriedade rural e derrubou parte de uma cerca. O carro só não caiu em um igarapé porque parou a poucos metros da margem.

Populares que presenciaram o acidente prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As vítimas foram encaminhadas ao Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, para avaliação médica. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde delas.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local para sinalizar a via e registrar a ocorrência. O episódio reacende as críticas de motoristas às condições da BR-364, marcada por buracos e irregularidades que aumentam o risco de acidentes no interior do Acre.

