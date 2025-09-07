Geral
Carro invade propriedade após perder controle na BR-364 em Sena Madureira
Veículo parou a poucos metros de um igarapé; duas pessoas foram socorridas ao hospital
Um Fiat Siena prata, de placa MZU-5B15, se envolveu em um acidente na tarde deste domingo (7), no km 2 da BR-364, trecho entre Sena Madureira e Rio Branco. O veículo, ocupado por duas pessoas ainda não identificadas, perdeu o controle logo após atravessar uma ponte, invadiu uma propriedade rural e derrubou parte de uma cerca. O carro só não caiu em um igarapé porque parou a poucos metros da margem.
Populares que presenciaram o acidente prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As vítimas foram encaminhadas ao Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, para avaliação médica. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde delas.
Equipes da Polícia Militar estiveram no local para sinalizar a via e registrar a ocorrência. O episódio reacende as críticas de motoristas às condições da BR-364, marcada por buracos e irregularidades que aumentam o risco de acidentes no interior do Acre.
Homem é encontrado morto com marcas de tiros em ramal de Bujari
Polícia trata caso como execução; vítima foi identificada como Antônio Carlos Rodrigues Machado, de 43 anos
O corpo de Antônio Carlos Rodrigues Machado, de 43 anos, foi encontrado na noite de sábado (6), no km 12 do ramal Fumaça 2, localizado no km 72 da BR-364, em Bujari.
Segundo a Polícia Militar, a vítima estava caída às margens do ramal e apresentava pelo menos três perfurações provocadas por disparos de arma de fogo, em circunstâncias que apontam para execução.
A guarnição foi acionada via Copom e, ao chegar ao local, isolou a área até a chegada da Polícia Civil, que acionou a equipe de necropsia do Instituto Médico Legal (IML). Após a perícia, o corpo foi removido para Rio Branco, onde passará por exames cadavéricos antes de ser liberado à família.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Bujari. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou prisões relacionadas ao crime.
Presidente do SINPASA aponta falhas e pede políticas reais para agricultura familiar acrean
Wanglézio Braga
Durante a solenidade do Plano Safra realizada na semana passada em Rio Branco, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares (SINPASA), Josa Ferreira, fez um apelo forte às autoridades para que a agricultura familiar receba mais atenção prática. Segundo ele,ainda falta organização, tecnologia e apoio governamental para que os pequenos produtores possam abastecer o mercado local e a merenda escolar com qualidade.
Josa destacou que, mesmo com crédito disponível, a burocracia e as restrições ambientais tornam quase impossível para o agricultor familiar acessar financiamentos. “O produtor até consegue plantar, mas como vai escoar a produção se os ramais não suportam nem a primeira chuva?”, questionou. Ele ressaltou que, sem infraestrutura e mecanização, os trabalhadores ficam à mercê da própria sorte.
Outro ponto levantado foi a falta de uma política agrícola consistente para a agricultura familiar. Ferreira defendeu a necessidade de planejamento de produção e comercialização, aliado à organização das associações e cooperativas, como forma de fortalecer a categoria. Segundo ele, eventos como a EcoFlores e a Expoacre mostraram o potencial dos agricultores quando há espaço para escoar e valorizar a produção.
O presidente encerrou pedindo mais empenho das autoridades para transformar a agricultura familiar em um setor realmente representativo. “Temos uma vitrine enorme no Acre, mas precisamos de olhar mais carinhoso e de incentivo para que o agricultor rural tenha dignidade e felicidade em produzir para a cidade”, afirmou.
“Nós não queremos aqui uma Venezuela, uma Cuba”, diz Bocalom ao falar sobre ato pró-Bolsonaro neste domingo na Gameleira
Luciano Tavares
Acompanhado de Kellen, sua esposa, e vestindo um terno azul, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, participa do desfile da Independência no Centro da capital.
Ao ser perguntado pelo Notícias da Hora sobre o “Reaja Brasil”, ato pró-Bolsonaro e contra o STF e o governo Lula, marcado para acontecer no Calçadão da Gameleira, a partir das 16 horas, Bocalom defendeu o fortalecimento da democracia.
“Nós não queremos aqui uma Venezuela, uma Cuba. Um Brasil da democracia, um Brasil da família. À tarde nós vamos estar lá clamando por anistia a todos que foram presos injustamente no oito de janeiro, assim como nosso presidente Bolsonaro também.”
