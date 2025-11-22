Geral
Carro invade contramão e colide com motocicleta, deixando duas pessoas feridas em Rio Branco
Condutor tentou desviar de outro veículo e atingiu moto que vinha no sentido oposto
Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na noite desta sexta-feira (21), na Rua Amazonas, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco. As vítimas, que estavam em uma Honda Biz vermelha, foram identificadas como Sandoval da Silva Pacheco, de 44 anos, e Ingrid de Jesus Santos, de 43 anos.
De acordo com informações colhidas no local, o motorista de um Ônix Joy prata seguia no sentido Centro–bairro e deixava um estabelecimento quando tentou desviar de outro carro. Durante a manobra, ele acabou invadindo a contramão e colidindo frontalmente com a motocicleta que trafegava no sentido contrário. O impacto lançou Sandoval e Ingrid ao solo.
Sandoval sofreu cervicalgia, dores no cotovelo direito e múltiplas escoriações. Já Ingrid apresentava dois cortes de cerca de 20 centímetros na perna esquerda, mas permanecia consciente e com quadro considerado estável.
O SAMU enviou uma ambulância de suporte básico, prestou os primeiros atendimentos e encaminhou as vítimas ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde passaram por avaliação no setor de Traumatologia.
O BPTRAN isolou a área, realizou os procedimentos periciais e providenciou a remoção dos veículos. O motorista do Ônix permaneceu no local e prestou esclarecimentos às autoridades.
Traumatologia do Hospital Roberto Galindo enfrenta colapso por falta de insumos e equipe
Médico denuncia 13 anos de pedidos ignorados e uso de equipamentos improvisados
O serviço de Traumatologia do Hospital Roberto Galindo vive um cenário crítico. Segundo o médico responsável pelo setor, desde 2011 são enviados pedidos de reposição de profissionais e aquisição de insumos básicos, mas nenhuma das solicitações recebeu resposta efetiva das autoridades de saúde.
De acordo com o traumatologista, tanto o governo departamental quanto a administração municipal alegam que o hospital, por ser de “segundo nível”, não teria obrigação de manter a especialidade — justificativa que, segundo ele, vem sendo usada há anos para evitar investimentos.
A falta de estrutura tem levado a equipe a atender situações que não fazem parte da especialidade, como casos de pé diabético, sem o suporte técnico adequado. A precariedade se estende aos equipamentos utilizados nas cirurgias.
“Operamos com uma broca de parede que custa 300 bolivianos; deveríamos ter uma broca especializada para ortopedia, mas eles não compram. Acabamos colocando placas que são segunda opção no tratamento de uma fratura”, relatou o médico.
A denúncia expõe a fragilidade do atendimento ortopédico na unidade e reacende o debate sobre a necessidade de investimentos urgentes para garantir segurança e qualidade nos procedimentos realizados.
Fonte: Unitel/Cobija – Bolívia
Motociclista fica ferido após colisão com caminhonete no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco
Vítima sofreu cortes e dilaceração na perna; estado de saúde é estável
Uma colisão entre uma motocicleta e uma caminhonete deixou Marcelo da Cunha Marques, de 33 anos, ferido na tarde desta sexta-feira, 21, no cruzamento da Rua da Laranja com a Rua do Caju, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.
O motociclista sofreu um corte contuso na coxa e na panturrilha esquerda, além de múltiplas escoriações. A panturrilha também apresentou perda de tecido e dilaceração. Após ser atendido por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), acionados por moradores, Marcelo foi estabilizado e encaminhado ao Pronto-Socorro da capital. Apesar da gravidade dos ferimentos, seu estado de saúde é considerado estável.
Segundo informações preliminares, Marcelo teria avançado a preferência, colidindo com uma caminhonete Hilux prata. A moto envolvida, uma Honda CG vermelha, estava emprestada à vítima.
A Polícia de Trânsito deve apurar as circunstâncias do acidente para determinar as causas da colisão.
Sicoob reúne lideranças na sexta edição do Pense Sicoob e fortalece diretrizes estratégicas para o futuro da instituição
O Sicoob realizou, nos dias 12 e 13 de novembro, a sexta edição do Pense Sicoob, encontro bianual que reúne as principais lideranças da instituição para discutir temas estratégicos e orientar as prioridades de médio e longo prazo. A edição deste ano contou com mais de 800 participantes das cooperativas singulares, das cooperativas centrais e do Centro Cooperativo Sicoob (CCS), além de autoridades, parceiros institucionais e especialistas convidados, fortalecendo o evento como o principal fórum de alinhamento estratégico da organização.
Com o tema “Conectando ideias que dão certo”, o encontro reafirmou o papel do Pense Sicoob como espaço de reflexão e alinhamento institucional, promovendo debates sobre as prioridades estratégicas do Sistema diante de um cenário financeiro cada vez mais competitivo e marcado por rápidas transformações tecnológicas e regulatórias. Na abertura, conduzida por Miguel Oliveira, presidente do Conselho de Administração do Sicoob, foi destacada a importância de fortalecer a integração entre as instâncias do Sicoob e de manter uma atuação alinhada às demandas futuras do mercado.
A programação contou com a participação do presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, que apresentou uma análise sobre o papel das cooperativas de crédito no fomento à inclusão financeira e na ampliação da concorrência no setor. Galípolo também abordou avanços regulatórios e tecnológicos, como a evolução do Pix e o desenvolvimento do Drex, sinalizando oportunidades relevantes para instituições que priorizam inovação e eficiência.
Outro destaque foi a palestra de Salim Ismail, autor do best-seller “Organizações Exponenciais”, que trouxe tendências globais sobre tecnologia, impacto social e modelos organizacionais adaptativos. Sua contribuição estimulou reflexões sobre como instituições cooperativas podem modernizar seus processos sem perder a essência de atuação orientada ao coletivo.
O diretor-presidente do Sicoob, Marco Aurélio Almada, apresentou uma visão abrangente dos avanços institucionais recentes, destacando a evolução do modelo de negócios, o fortalecimento da estrutura operacional, os movimentos de modernização e a ampliação da presença nacional. Almada ressaltou a importância de um crescimento sustentado por planejamento, responsabilidade e foco na geração de valor aos cooperados.
Ao longo dos dois dias, as lideranças do Sicoob participaram de discussões sobre temas fundamentais para o futuro da instituição, como inovação, governança, gestão de riscos, transformação digital, sustentabilidade, negócios e experiência do cooperado. As reflexões geradas nas câmaras temáticas contribuíram para consolidar entendimentos e perspectivas que subsidiarão o planejamento estratégico dos próximos anos e outras iniciativas institucionais prioritárias.
O Pense Sicoob se consolidou como um ambiente de reflexão estratégica e troca de experiências entre as lideranças da instituição. As discussões realizadas ao longo do encontro fortalecem a capacidade do Sicoob de planejar seus próximos ciclos com visão integrada, foco no cooperado e atenção constante às transformações do setor financeiro.
Sobre o Sicoob
Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 9,3 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferece serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras. É formado por 323 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que é composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de uma processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social. Ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil, com mais de 4,6 mil pontos de atendimento, e, em mais de 400 municípios, é a única instituição financeira presente. Acesse www.sicoob.com.br para mais informações.
