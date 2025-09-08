Brasil
Carro funerário capota e caixão é arremessado em rodovia de São Paulo
O acidente aconteceu após o motorista bater contra uma defesa metálica e perder o controle da direção do veículo na Rodovia Anhanguera
Um carro funerário capotou, na manhã desta segunda-feira (8/9), após o motorista bater contra uma defesa metálica e perder o controle da direção do veículo, na Rodovia Anhanguera (SP-330), na altura de Cravinhos, no interior de São Paulo. O carro transportava um caixão, que foi arremessado do veículo com a batida.
Fonte: Metrópoles
Catar pressiona Hamas por resposta positiva à proposta dos EUA, diz oficial
As próximas 24 a 48 horas são consideradas cruciais para avançar com a proposta
O primeiro-ministro do Catar pressionou o Hamas a “responder positivamente” à nova proposta de cessar-fogo dos EUA em uma reunião em Doha, segundo um oficial familiarizado com o encontro.
Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani se reuniu com Khalil Al-Hayya, principal negociador do Hamas, na segunda-feira (8) para discutir o acordo.
O Hamas confirmou no final de domingo (7) que havia recebido a proposta dos EUA, que incluía “algumas ideias” para alcançar um cessar-fogo abrangente. Israel disse que está considerando seriamente a proposta.
O plano, segundo um oficial israelense, prevê a libertação de todos os 48 reféns no primeiro dia do cessar-fogo. Em troca, uma fonte familiarizada com a proposta disse que Israel libertaria “milhares” de prisioneiros palestinos.
De acordo com a proposta, Israel e Hamas iniciariam negociações imediatas para um fim abrangente da guerra, e os combates não seriam retomados enquanto as conversas continuassem. O presidente dos EUA, Donald Trump, garantiria que o cessar-fogo se mantivesse enquanto as negociações prosseguissem.
As próximas 24 a 48 horas são consideradas cruciais para avançar com a proposta.
Fonte: CNN
Netanyahu alerta moradores da Cidade de Gaza: “Saiam agora!”
Primeiro-ministro de Israel afirmou que está organizando uma manobra terrestre no território
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, alertou os moradores da Cidade de Gaza para que se desloquem imediatamente, horas depois de Israel anunciar que intensificaria os ataques aéreos contra o território palestino.
“Digo aos moradores de Gaza: aproveito esta oportunidade e me ouçam com atenção: vocês foram avisados — saiam agora!”, disse Netanyahu.
O primeiro-ministro israelense também afirmou que as forças estão se organizando e se reunindo na Cidade de Gaza para uma “manobra” terrestre.
As forças de Israel vêm realizando uma ofensiva nos subúrbios da cidade, no norte do país, há semanas, após Netanyahu ter ordenado uma tomada total do território.
Ele afirma que a Cidade de Gaza é um reduto do Hamas e que sua captura é necessária para derrotar os combatentes do grupo.
Entenda a Guerra em Gaza
A guerra na Faixa de Gaza começou em 7 outubro de 2023, depois que o Hamas lançou um ataque terrorista contra Israel.
Combatentes do grupo radical palestino mataram 1.200 pessoas e sequestraram 251 reféns naquele dia.
Então, tropas israelenses deram início a uma grande ofensiva com bombardeios e por terra para tentar recuperar os reféns e acabar com o comando do Hamas.
Os combates resultaram na devastação do território palestino e no deslocamento de cerca de 1,9 milhão de pessoas, o equivalente a mais de 80% da população total da Faixa de Gaza, segundo a UNRWA (Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos).
Desde o início da guerra, pelo menos 61 mil palestinos foram mortos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. O ministério, controlado pelo Hamas, não distingue entre civis e combatentes do grupo na contagem, mas afirma que mais da metade dos mortos são mulheres e crianças. Israel afirma que pelo menos 20 mil são combatentes do grupo radical.
Parte dos reféns foi recuperada por meio de dois acordos de cessar-fogo, enquanto uma minoria foi recuperada por meio das ações militares.
Autoridades acreditam que cerca de 50 reféns ainda estejam em Gaza, sendo que cerca de 20 deles estariam vivos.
Enquanto a guerra avança, a situação humanitária se agrava a cada dia no território palestino. De acordo com a ONU, passa de mil o número de pessoas que foram mortas tentando conseguir alimentos, desde o mês de maio, quando Israel mudou o sistema de distribuição de suprimentos na Faixa de Gaza.
Com a fome generalizada pela falta da entrada de assistência na Faixa de Gaza, os relatos de pessoas morrendo por inanição são diários.
Israel afirma que a guerra pode parar assim que o Hamas se render, e o grupo radical demanda melhora na situação em Gaza para que o diálogo seja retomado.
Fonte: CNN
Venezuela ampliará tropas em cinco estados em meio a tensão com os EUA
A Venezuela anunciou que reforçará a presença militar em cinco estados do norte do país para melhorar a segurança e combater o narcotráfico, anunciou o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, no domingo (7).
Padrino afirmou que, sob orientação do presidente Nicolás Maduro, “meios e forças” serão mobilizados para fortalecer a presença nos estados de Zulia e Falcón, que, segundo ele, constituem “uma rota de narcotráfico”.
Além disso, a presença militar será redobrada na região insular de Nueva Esparta, bem como em Sucre e Delta Amacuro, segundo vídeo publicado nas redes sociais.
“Ninguém virá fazer o nosso trabalho por nós. Ninguém pisará nesta terra para fazer o que devemos fazer”,
Por sua vez, Maduro afirmou que ordenou o envio para “reforçar” as operações “na Zona de Paz Binacional com a Colômbia e a costa caribenha”, em mensagem publicada no Telegram. “Esta mobilização tem como objetivo principal a defesa da soberania nacional, a segurança do país e a luta pela paz”, acrescentou.
O anúncio ocorre em meio a tensões com os Estados Unidos, que recentemente enviaram navios de guerra ao Caribe para combater o narcotráfico na região, segundo o governo do presidente Donald Trump.
Padrino e Maduro não mencionaram especificamente o “ataque letal” que as forças americanas disseram ter lançado na última terça-feira (2) contra uma embarcação que supostamente transportava drogas em águas internacionais no Caribe, deixando 11 mortos.
Washington vinculou a embarcação à quadrilha criminosa Tren de Aragua, enquanto nos últimos dias autoridades chavistas chamaram a operação de “fabricação”.
O presidente Trump está considerando opções para realizar ataques militares contra cartéis de drogas que operam na Venezuela, incluindo a possibilidade de atacar alvos dentro do país sul-americano, conforme diversas fontes informadas sobre os planos do governo.
Questionado por um repórter na Casa Branca se consideraria ordenar ataques contra cartéis dentro da Venezuela, Trump respondeu no domingo: “Vocês vão descobrir”.
Em sua mensagem nas redes sociais, o ministro Padrino falou sobre os movimentos militares: “A Marinha Bolivariana continua seu destacamento em áreas marítimas, ao longo da costa caribenha e da costa atlântica, um destacamento eficaz, e nossa aviação militar bolivariana está defendendo nosso espaço aéreo venezuelano e também o patrulhando.”
Em agosto, o ministro do Interior, Diosdado Cabello, relatou o destacamento de 15 mil soldados em Zulia e Táchira, ambas na fronteira com a Colômbia.
Padrino declarou no domingo (7) que essas regiões agora contam com um total de 25 mil soldados destacados “com recursos navais e fluviais” e drones.
Fonte: CNN
