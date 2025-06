Carro de empresa com registro de roubo é encontrado na Transacreana

Irmãs de 13 e 27 anos, estão internadas com suspeita de envenenamento deram entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral, em Rio Branco, por volta do meio-dia deste domingo (8), apresentando sintomas que levantaram suspeita de envenenamento. A equipe médica que realizou o primeiro atendimento acionou imediatamente o protocolo de notificação, informando a Polícia Civil e a Vigilância Sanitária, que agora investigam o caso.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), as pacientes foram transferidas para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), onde permanecem internadas. Apesar da gravidade da situação, o estado de saúde de ambas é considerado estável.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o que teria sido ingerido pelas jovens nem se há suspeitos envolvidos. As autoridades seguem apurando o caso para esclarecer as circunstâncias do possível envenenamento.

