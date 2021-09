Carro com placa brasileira atropela irmãs, capota e ocupantes fogem do local em Cobija

Um veículo com placa brasileira, NAB 3E32, se envolveu em um acidente na cidade de Cobija, lado boliviano, por volta das 20h00 deste domingo, dia 5, na parte alta próximo ao terminal de ônibus entre os bairros Bela Vista Fofo.

Segundo foi relatado pelo jornalista Kike Navala em sua página no Facebook, o veículo teria inicialmente, atropelado duas irmãs e em seguida, perdido o controle e capitado. Logo em seguida, dois ocupantes saíram do veículo e fugido do local.

Segundo testemunhas, os ocupantes estavam aparentemente embriagados e estariam sendo procurados pelas autoridades policiais locais. As duas jovens foram socorridas para o hospital Roberto Galindo, aparentemente sem correrem risco de vida.

O carro foi apreendido e as autoridades locais tentariam descobrir quem seria os ocupantes do veiculo após contato com as autoridades brasileiras.