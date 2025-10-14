Carro com placa boliviana colide com carreta estacionada e deixa um morto e feridos em Epitaciolândia

Violento impacto arrancou parte do teto do veículo; vítimas foram socorridas e levadas ao hospital em Brasileia

Um grave acidente foi registrado na manhã desta terça-feira (14), na cidade de Epitaciolândia, envolvendo um carro de placa boliviana e uma carreta estacionada em frente ao estádio municipal. O impacto ocorreu por volta das 7h, e resultou em uma morte e vários feridos.

De acordo com informações preliminares, o automóvel colidiu violentamente na traseira da carreta, e a força do choque arrancou parte do teto do veículo. Dentro do carro, estavam uma mulher, duas crianças e um homem de meia-idade.

O passageiro, que estava no banco dianteiro, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A motorista, que segurava uma das crianças, e a outra, que estava desacordada no banco traseiro, ficaram feridas.

Equipes do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e trabalharam no resgate das vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada dos peritos da Polícia Técnica (IML), responsáveis pela remoção do corpo e pela coleta de evidências que possam indicar as causas do acidente.

As circunstâncias da colisão estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.

