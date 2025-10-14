Flash
Carro com placa boliviana colide com carreta estacionada e deixa um morto e feridos em Epitaciolândia
Violento impacto arrancou parte do teto do veículo; vítimas foram socorridas e levadas ao hospital em Brasileia
Um grave acidente foi registrado na manhã desta terça-feira (14), na cidade de Epitaciolândia, envolvendo um carro de placa boliviana e uma carreta estacionada em frente ao estádio municipal. O impacto ocorreu por volta das 7h, e resultou em uma morte e vários feridos.
De acordo com informações preliminares, o automóvel colidiu violentamente na traseira da carreta, e a força do choque arrancou parte do teto do veículo. Dentro do carro, estavam uma mulher, duas crianças e um homem de meia-idade.
O passageiro, que estava no banco dianteiro, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A motorista, que segurava uma das crianças, e a outra, que estava desacordada no banco traseiro, ficaram feridas.
Equipes do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e trabalharam no resgate das vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia.
A Polícia Militar isolou a área até a chegada dos peritos da Polícia Técnica (IML), responsáveis pela remoção do corpo e pela coleta de evidências que possam indicar as causas do acidente.
As circunstâncias da colisão estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.
Mais informações a qualquer momento.
Frigorífico é interditado por irregularidades sanitárias em Brasileia
O frigorífico Frigonutri, localizado no Ramal do Polo, em Brasileia, foi interditado pela Justiça após constatação de graves irregularidades sanitárias e ambientais. A decisão da Vara Cível da Comarca de Brasileia atende a ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC).
Inspeções realizadas pelo MPAC apontaram condições inadequadas de higiene e funcionamento, com equipamentos oxidados, falhas na drenagem, ausência de isolamento em áreas de manipulação, problemas nas lagoas de tratamento de efluentes e falta de licença ambiental de operação. O frigorífico realiza abate de bovinos e suínos destinados ao comércio local.
Os técnicos também verificaram que o estabelecimento ignorava notificações e recomendações do MPAC e de órgãos de fiscalização, mantendo as atividades mesmo sem regularização.
A Justiça considerou que as irregularidades representam risco à saúde pública, ao meio ambiente e violam normas sanitárias, ambientais e de defesa do consumidor. A interdição valerá até que o frigorífico comprove o cumprimento de todas as exigências legais, incluindo licenças de operação e sanitária, plano de gerenciamento de resíduos, laudos laboratoriais da água e adequação da estrutura física.
Em caso de descumprimento, foi estabelecida multa diária de R$ 5 mil, revertida ao Fundo Estadual de Meio Ambiente e Florestas (Femaf). O Idaf, Imac e as secretarias de Saúde estadual e municipal foram comunicados sobre a decisão.
O frigorífico poderá realizar obras e adequações autorizadas pelos órgãos competentes, mas permanece proibido de realizar abate e processamento até a regularização completa. Somente após nova vistoria técnica conjunta do MPAC, Idaf e Imac poderá ser avaliada a liberação das atividades.
Com informações do MPAC
“Saúde em Ação na Comunidade” realiza mais de 1.800 procedimentos e reforça presença do SUS nas comunidades rurais de Brasileia
A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a sua 7ª edição do programa “Saúde em Ação na Comunidade”, levando atendimento médico, odontológico, exames e diversos outros serviços essenciais até a Comunidade da Pinda, localizada no ramal do KM 59 + 38 KM de estrada de barro na Reserva Extrativista Chico Mendes ( Resex).
A iniciativa tem como missão aproximar os serviços públicos da população da zona rural, garantindo o acesso integral e irrestrito ao Sistema Único de Saúde ( SUS), e à cidadania para todos, especialmente àqueles que vivem em regiões de difícil acesso.
Durante a ação, foram oferecidos atendimentos médicos, odontológicos, exames de PCCU, eletrocardiogramas, além de orientações e serviços realizados pela equipe da Secretaria de Assistência Social, como atendimentos do programa Bolsa Família.
De acordo com levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado nesta segunda-feira (13), foram realizados 1.847 atendimentos ao todo, somando consultas, exames, procedimentos, dispensação de medicamentos e cortes de cabelo.
O secretário municipal de Saúde, Francélio Barbosa, destacou a importância da ação e agradeceu à equipe e ao prefeito Carlinhos do Pelado pelo compromisso em garantir que a estrutura básica do município chegue a todos os lugares. “Nosso compromisso é fazer com que o SUS chegue a todas e todos, sem exceção. Agradeço a toda a equipe da Saúde pelo empenho e ao prefeito Carlinhos do Pelado por oferecer as condições necessárias para que possamos levar atendimento de qualidade até as comunidades mais distantes. É assim que fortalecemos o acesso universal e irrestrito à saúde”, afirmou Francélio Barbosa.
Morador e representante da Comunidade da Pinda, Elson Rodrigues comemorou a chegada do programa à localidade. “Hoje é a realização de um sonho para nós depois de muita luta. Receber Ação de Saúde Itinerante aqui é motivo de alegria e gratidão, porque traz dignidade, médicos, exames e atendimento de qualidade para quem vive longe da cidade. É um dia histórico para a nossa comunidade”, destacou.
Presente na ação, o deputado estadual Tadeu Hassem, que já destinou quase R$ 5 milhões em emendas parlamentares para o município de Brasiléia. Entre elas, recursos voltados para a realização do programa Saúde Itinerante, ressaltou a importância da parceria entre o Legislativo e o Executivo municipal. “Essas ações mostram o quanto é importante trabalharmos juntos. A Prefeitura de Brasiléia, com o prefeito Carlinhos do Pelado, tem feito um grande esforço para levar saúde às comunidades mais distantes, e o nosso papel é apoiar com recursos e garantir que esse serviço continue chegando a quem mais precisa”, afirmou o parlamentar.
São ações como essa que a Prefeitura de Brasiléia reafirma seu compromisso com o fortalecimento da atenção básica e com a promoção da saúde como um direito de todos.
Prefeito Jerry Correia reforça parceria com Polo de Saúde Indígena em Assis Brasil
Nesta segunda-feira (13), o prefeito Jerry Correia realizou uma visita ao Polo de Saúde Indígena de Assis Brasil, coordenado por EdiPaulo Manchineri. A visita contou com a presença da secretária municipal de Saúde, Silvani Klaumann, e teve como objetivo fortalecer o compromisso da gestão com a saúde da população indígena do município.
Durante o encontro, o prefeito reafirmou a importância da parceria já existente entre a Prefeitura e o Polo, destacando a intenção de ampliar e fortalecer ainda mais as ações conjuntas.
“A saúde indígena é uma prioridade para nossa gestão. Já temos uma parceria com o Polo e queremos avançar ainda mais, garantindo atendimento digno e contínuo para todas as comunidades”, afirmou Jerry Correia.
O prefeito também parabenizou EdiPaulo Manchineri pela atuação à frente da coordenação do Polo e reconheceu o trabalho de toda a equipe envolvida.
“Parabenizo o EdiPaulo por assumir um cargo tão importante e por sua dedicação. A Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde seguem à disposição para manter e ampliar as parcerias em prol da nossa população indígena”, reforçou.
A Prefeitura de Assis Brasil reafirma seu compromisso com uma gestão inclusiva e voltada para todos os povos do município.
