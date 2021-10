Carro com amigos atropela animal na BR 317 e capota deixando ocupantes feridos

Três amigos se deslocavam em um carro modelo VW/SpaceFox, placas IVZ6D62, sentido Rio Branco/Epitaciolândia com três amigos na noite deste sábado ocorrido por volta das 23 horas, dia 2, quando sofreram um acidente faltando cerca de 30km para chegar na fronteira.

Segundo foi apurado pelo socorristas do Corpo de Bombeiros que se deslocaram até o local do acidente, juntamente com o apoio de uma unidade do SAMU, o incidente teria sido motivado por uma animal, possivelmente uma capivara, que cruzou a BR no momento em que passavam.

Com o impacto, o motorista teria perdido o controle do veículo e saído da estrada tombando algumas vezes. Felizmente nenhum dos ocupantes (não identificados) não sofreram ferimentos graves, somente um apresentava dores na região do tórax e foi conduzido ao hospital de Brasiléia.

Foi constatado bombeiros que havia várias garrafas de cervejas no local, mas seria uma encomenda que seria entregue e ninguém apresentou sinais de embriaguez. Todos receberam atendimento médico e ficaram em observação pela equipe médica plantonista.