Carro capota em trecho de obras da BR-364, próximo ao Rio Caeté, em Sena Madureira

Veículo foi encontrado abandonado; polícia investiga se acidente está relacionado às intervenções na pista

Um veículo foi encontrado capotado na manhã desta quinta-feira (24) às margens da BR-364, próximo à Ponte do Rio Caeté, em Sena Madureira, Acre. O local está em obras de reconstrução, e ainda não há informações sobre vítimas ou as circunstâncias do acidente.

Imagens obtidas por um grupo do WhatsApp mostram o carro danificado e abandonado no local. A Polícia Rodoviária e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) devem apurar se as condições da via, em reforma, influenciaram no ocorrido. Até o momento, não há registro de feridos ou solicitação de socorro.

O trecho da BR-364 tem passado por intervenções, e autoridades alertam para a necessidade de cautela ao trafegar em áreas com obras. Mais detalhes devem ser divulgados após a perícia.

