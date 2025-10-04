Carro capota após colisão e deixa jovem ferida em Rio Branco

Passageira de 20 anos foi socorrida pelo SAMU e motorista fugiu do local do acidente

Uma colisão entre veículos resultou no capotamento de um carro e deixou ferida Maria Sebastiana de Souza Nascimento, de 20 anos, na noite desta sexta-feira (3), na Estrada das Placas, no bairro Raimundo Melo, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, Maria estava como passageira em um Fiat Siena preto, de placa NAC-5729, conduzido por um homem identificado apenas como Dion. O motorista trafegava no sentido bairro-centro e, ao fazer uma curva à direita, perdeu o controle da direção, colidiu contra uma barreira de proteção de concreto e atingiu a traseira de um Hyundai HB20 branco, de placa QWQ-6D11, fazendo o Siena capotar.

A jovem sofreu escoriações na cabeça e em outras partes do corpo. Dion também teria se ferido, mas deixou o local antes da chegada das autoridades.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) enviou uma equipe de suporte básico para prestar os primeiros atendimentos à vítima, que foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva, na Baixada da Sobral.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos de perícia, e o veículo capotado foi removido por um guincho.

