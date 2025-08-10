fbpx
Acre

Carro cai no Rio Acre durante manobra em rampa de balsa em Rio Branco

Publicado

8 segundos atrás

em

Veículo transportava sete pessoas no momento do incidente; ninguém ficou ferido

Na manhã deste sábado (9), um carro modelo Saveiro caiu no Rio Acre enquanto realizava uma manobra na rampa de acesso à balsa no polo Benfica, em Rio Branco.
Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle do veículo e, para evitar um acidente de maiores proporções, direcionou o automóvel para a água.

De acordo com relatos de pessoas que estavam no local, havia cerca de sete ocupantes no carro no momento do incidente. Apesar do susto, todos saíram ilesos. O veículo, no entanto, sofreu danos significativos.

VEJA O VÍDEO:

Acre

Body Move Acre, inovação na perda de calorias

Publicado

21 minutos atrás

em

10 de agosto de 2025

Por

A Body Move Acre, recentemente inaugurada em Rio Branco, protagoniza neste domingo (10) um conteúdo produzido pelo videomaker do ac24horas, Kennedy Santos. A empresa, liderada pela sócia-proprietária Samara Ossame, fica na rua Marte, 1530, Galeria Marte, sala 02, Morada do Sol. Para marcar sessão avulsa ou pacotes e obter mais informações, basta ligar (68) 99233-7588.

Com equipamentos ultramodernos, a Body Move Acre ajuda significativamente na perda de calorias. Uma novidade que chegou ao mercado há pouco tempo e que já vem fazendo o maior sucesso.

“A Shape Space é uma tecnologia inovadora de remodelação corporal e perda de gordura. Quando a pessoa veste a roupa, tem a intensidade da eletroestimulação”, explica Ossame.

De acordo com a empresária, lâmpadas de led instaladas na máquina também estimulam a produção de colágeno no rosto, tudo isso enquanto o cliente faz uma sessão de 30 minutos.

A empresária Lidiane Mascarenhas também aprovou a modalidade. “É como se você movimentasse a cintura. A grande vantagem para mim é eliminar bastante calorias em pouco tempo”.

Com a Shape Space e Shape Bike, oferecidas pela Body Move Acre, é possível perder até 1.500 calorias em apenas 30 minutos de atividade física, com uma combinação de fatores que reduzem o estresse, dão mais conforto articular, estimulam colágeno e aceleram a recuperação muscular. O foco é a junção do emagrecimento acelerado com treino cardiovascular assistido.

Acre

Motociclista fica ferido após cair na BR-364, em Rio Branco

Publicado

9 horas atrás

em

10 de agosto de 2025

Por

Acidente ocorreu na tarde deste sábado; vítima foi socorrida pelo Samu e segue em estado estável

O motociclista identificado apenas como Pablo ficou ferido após perder o controle da moto e cair, na tarde deste sábado (9), nas proximidades da entrada do Loteamento Santo Afonso, na BR-364, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo testemunhas, Pablo seguia no sentido Porto Velho/Rio Branco, pilotando uma motocicleta modelo Honda/Fazer, de cor roxa, quando perdeu o equilíbrio e caiu. Com o impacto, foi arremessado e bateu violentamente com o rosto no asfalto. O capacete se soltou, possivelmente por estar sem a fivela afivelada, fazendo com que sua cabeça atingisse o chão com força.

Uma ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que passava pelo local, prestou os primeiros atendimentos e solicitou reforço de outra unidade. Devido à gravidade da queda e ao fato de a vítima estar supostamente alcoolizada — conseguindo informar apenas o primeiro nome —, Pablo foi imobilizado e levado ao pronto-socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde é estável.

A motocicleta ficou sob a guarda da Polícia Militar do 2º Batalhão, que acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para registrar a ocorrência, já que o acidente ocorreu em trecho sob jurisdição federal.

Acre

Rio Acre registra menor nível do ano e entra em situação de emergência

Publicado

19 horas atrás

em

9 de agosto de 2025

Por

Defesa Civil e Prefeitura de Rio Branco intensificam ações para enfrentar estiagem prolongada

Governo decreta situação de emergência em todo o estado em decorrência da estiagem. Foto: Odair Leal/Sesacre

