Carro avança preferencial e deixa motociclista e passageiro gravemente feridos em Rio Branco
Cruzamento da Formosa com a Passarela é conhecido por alto índice de acidentes, afirmam moradores
Um grave acidente deixou duas pessoas feridas na noite desta quinta-feira (27) no cruzamento das ruas Formosa e Passarela, no bairro Nova Estação, em Rio Branco. A colisão envolveu um Volkswagen Gol azul e uma motocicleta Yamaha Fazer 150 que atuava como Moto Uber.
Segundo informações apuradas no local, o motociclista Diego Santana Lopes da Costa, de 32 anos, seguia pela via preferencial levando o passageiro Eliano Ferreira de Paiva, de 49 anos, quando o carro, conduzido por Lindon Jonhson da Silva, de 57 anos, avançou o cruzamento. O motorista afirma ter parado para observar o trânsito, mas não viu a aproximação da moto.
Com o impacto, Diego e o passageiro foram arremessados ao solo, sofrendo ferimentos graves. Eles receberam atendimento do Samu e foram encaminhados ao Pronto-Socorro. Diego teve fratura exposta na tíbia esquerda, enquanto Eliano apresentou fratura no punho, laceração na perna e possível fratura nasal. Ambos estão estáveis.
O motorista do carro permaneceu no local e acionou socorro. O BPTRAN isolou a área para a perícia. Moradores relatam que o cruzamento é palco frequente de acidentes devido à precariedade na sinalização e imprudência de condutores.
As causas serão investigadas pelas autoridades de trânsito.
Prefeitura de Rio Branco segue avançando nas obras do Elevado da AABB e do Novo Mercado Elias Mansour
Gestão reforça compromisso com grandes entregas e mantém cronograma mesmo diante de desafios
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanhado do senador da República, Márcio Bittar, visitou na manhã desta quinta-feira (27) as obras do novo Mercado Municipal Elias Mansour e do Elevado Mamedio Bittar, na Estrada Dias Martins.
As duas estruturas seguem em ritmo acelerado. O Novo Mercado Municipal já alcançou 50% de execução, enquanto o Elevado da AABB, com 278 metros de extensão, está praticamente 80% concluído, restando apenas dois lances estruturais para finalização. Para o prefeito, tratam-se de obras que marcarão a história da capital e do Acre.
Durante a visita, o prefeito Tião Bocalom destacou a parceria com o senador Márcio Bittar, responsável pela emenda parlamentar que garantiu R$ 25 milhões do valor total destinado ao elevado.
“Quando falei com o meu senador Márcio Bittar sobre essa obra histórica, ele imediatamente se colocou à disposição. Hoje estamos aqui, com 80% concluído, vendo um sonho se tornar realidade.”
O senador Márcio Bittar ressaltou que, mesmo com atrasos na liberação de parcelas federais por questões burocráticas, a Prefeitura conseguiu manter o cronograma graças à gestão responsável dos recursos municipais.
“A Prefeitura de Rio Branco tinha caixa, economizou, trabalhou com austeridade. Se não fosse isso, a obra teria parado. Esse elevado vai melhorar a vida de mais de 30 mil pessoas que passam por aqui todos os dias.”
O secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira, também destacou as dificuldades naturais de obras de grande porte na região Norte, principalmente devido à distância dos centros fornecedores de insumos e à escassez de mão de obra especializada.
“Mesmo com os desafios, já estamos com cerca de 80% da obra concluída. A estrutura já é visível e impressiona quem passa pela via. Trabalhamos para entregar no menor prazo possível.”
A Prefeitura informa que há demanda imediata por profissionais especializados para atuar nas obras, especialmente:
-
Montadores de estrutura metálica
-
Soldadores
-
Maçariqueiros
Interessados devem procurar diretamente os engenheiros nos canteiros das duas obras.
Candidatos aprovados no concurso do Iapen entregam documentação
Os candidatos nomeados no dia 13 de novembro, aprovados em concurso, para ocupar os cargos de agente de Polícia Penal e técnico administrativo e operacional do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), já começaram a entregar a documentação necessária na sede da instituição, em Rio Branco, e na Unidade Prisional Manoel Neri da Silva em Cruzeiro do Sul. Ao todo, 14 novos servidores deverão comparecer aos locais indicados, para a entrega dos documentos até o dia 5 de dezembro. A data da posse será divulgada posteriormente.
Jonata Vinic já fez a entrega da documentação necessária para a posse que ele tanto deseja. Segundo o candidato, ser policial sempre foi um sonho. “É um momento único, especial, passamos por várias etapas e a gente fica muito feliz quando a administração chama a gente pra trabalhar e exercer o cargo que a gente tanto buscou. Desde criança eu tenho vontade de ser policial, de exercer carreira na Segurança Pública e, hoje em dia, passar em um concurso público é algo desafiador, tendo em vista a concorrência, mas é muito gratificante”, afirmou.
Outro candidato que já esteve na sede do Iapen para a entrega da documentação foi Mateus Carvalho. A inspiração para ser policial penal veio de dentro de casa. “Eu tenho como base minha mãe que já é policial penal, então eu estou seguindo os passos dela. Então é um momento único, especial, que a gente aguardou bastante.”
"O governo tem trabalhado com muita responsabilidade e compromisso. Este momento é mais uma prova disso. O Iapen, certamente, vive mais um grande momento com a chegada
Homem morre após ser atingido por lâmina de roçadeira em comunidade de Rodrigues Alves
Acidente ocorreu na Foz do Paraná; vítima trabalhava com o irmão quando equipamento se soltou e provocou corte profundo
Um homem que ainda não teve o nome divulgado morreu na tarde desta quarta-feira (26), na comunidade Foz do Paraná, em Rodrigues Alves, após ser atingido pela lâmina da roçadeira que utilizava durante um serviço.
A vítima trabalhava ao lado do irmão quando, por motivos ainda desconhecidos, a lâmina do equipamento se desprendeu e atingiu sua perna, causando um corte profundo.
Quando a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local, o homem já havia perdido muito sangue. A equipe médica constatou o óbito ainda na cena do acidente.
As circunstâncias do desprendimento da lâmina deverão ser apuradas.
