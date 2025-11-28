Carro avança preferencial e deixa motociclista e passageiro gravemente feridos em Rio Branco

Cruzamento da Formosa com a Passarela é conhecido por alto índice de acidentes, afirmam moradores

Um grave acidente deixou duas pessoas feridas na noite desta quinta-feira (27) no cruzamento das ruas Formosa e Passarela, no bairro Nova Estação, em Rio Branco. A colisão envolveu um Volkswagen Gol azul e uma motocicleta Yamaha Fazer 150 que atuava como Moto Uber.

Segundo informações apuradas no local, o motociclista Diego Santana Lopes da Costa, de 32 anos, seguia pela via preferencial levando o passageiro Eliano Ferreira de Paiva, de 49 anos, quando o carro, conduzido por Lindon Jonhson da Silva, de 57 anos, avançou o cruzamento. O motorista afirma ter parado para observar o trânsito, mas não viu a aproximação da moto.

Com o impacto, Diego e o passageiro foram arremessados ao solo, sofrendo ferimentos graves. Eles receberam atendimento do Samu e foram encaminhados ao Pronto-Socorro. Diego teve fratura exposta na tíbia esquerda, enquanto Eliano apresentou fratura no punho, laceração na perna e possível fratura nasal. Ambos estão estáveis.

O motorista do carro permaneceu no local e acionou socorro. O BPTRAN isolou a área para a perícia. Moradores relatam que o cruzamento é palco frequente de acidentes devido à precariedade na sinalização e imprudência de condutores.

As causas serão investigadas pelas autoridades de trânsito.

