Carretas levam exames e diagnóstico de câncer a mulheres atendidas pelo SUS em Rio Branco
Com foco na prevenção e no diagnóstico do câncer de mama e do colo do útero, a carreta que chega ao município integra o total de 28 unidades móveis. Atendimento começou nesta sexta-feira (10)
O Governo do Brasil deu início, nesta sexta-feira (10), no município de Rio Branco (AC), a atendimentos especializados em uma das uma das carretas da saúde da mulher do Agora Tem Especialistas. A iniciativa do Ministério da Saúde é realizada neste Outubro Rosa com foco na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero. Ao longo deste mês, cerca de 1,5 mil pacientes da rede pública do município, previamente agendadas, serão atendidas. A previsão é que sejam realizados cerca de 4,6 mil procedimentos, entre consultas, exames e biópsias.
“O Agora Tem Especialistas é mais que um programa. Ele representa a maior mobilização em defesa da saúde pública desde a pandemia. Hoje, iniciamos uma nova etapa com o lançamento das carretas que vão levar cuidado especializado até os lugares mais remotos do país, começando com foco na saúde das mulheres, que são prioridade da nossa gestão”, afirmou o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Adriano Massuda, que está como ministro em exercício.
Estruturada com equipamentos, insumos e equipes multiprofissionais, a carreta que chega a Rio Branco integra o total de 28 unidades móveis de saúde especializada, que, neste mês, ofertarão consultas, exames e biópsias para mais de 42,5 mil mulheres em regiões com vazios assistenciais em 21 estados brasileiros, além do Distrito Federal. Neste Outubro Rosa, serão realizados cerca de 130 mil procedimentos.
TODAS AS REGIÕES — No Brasil, os primeiros atendimentos começaram nesta sexta-feira (10) em 15 unidades móveis que estão em locais de difícil acesso, com pouca oferta de serviços especializados de saúde, além de cidades-polo.
Elas estão distribuídas em municípios de 13 estados: Humaitá (AM), Rio Branco (AC), Macapá (AP), Paulo Afonso (BA), Imperatriz (MA), Juiz de Fora (MG), Diamantina (MG), Campo Grande (MS), Lagarto (SE), Registro (SP), Palmas (TO), Senhor do Bonfim (BA), Japeri (RJ) Garanhuns (PE) e Goiânia (GO).
CALENDÁRIO – Em 17 de outubro, mais 12 carretas de saúde da Mulher chegarão a outros municípios, reforçando a ação do Outubro Rosa nestes oito estados: Ceará, Pará, Piauí, Paraná, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Sul e Rondônia, além do Distrito Federal.
E no dia 24, mais uma carreta estará em funcionamento no Rio de Janeiro, na comunidade do Morro do Alemão.
REDUÇÃO DA DESIGUALDADE REGIONAL – Realizada pelo Ministério da Saúde e pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AGSUS), a iniciativa do programa Agora Tem Especialistas visa reduzir as desigualdades regionais em relação à assistência especializada. O investimento para a ação no Outubro Rosa é de R$ 18,9 milhões.
ATENDIMENTO HUMANIZADO – Com o atendimento móvel dentro das carretas, o Ministério da Saúde leva serviços de saúde até onde a população está. Formadas por médicos, enfermeiros, técnicos, recepcionistas e agentes do cuidado, as equipes cuidam da saúde da população em locais remotos (a exemplo de Humaitá/AM, que fica no coração da Amazônia); em cidades do Agreste (como Lagarto/SE); em municípios onde a estrutura de saúde é escassa (como Japeri (RJ), que responde pelo menor Índice de Desenvolvimento Humano do estado do Rio de Janeiro); e cidades-polo, que recebem moradores de outros municípios da região (como o Rio Branco/AC Paulo Afonso/BA e Juiz de Fora/MG)
CÂNCER DE MAMA – Para prevenção e diagnóstico de câncer de mama, as carretas oferecem mamografia e ultrassonografia mamária bilateral; punção de mama por agulha grossa; biópsia/exérese de nódulo de mama; e exame anatomopatológico de mama. Já os procedimentos para rastreamento de câncer de colo do útero, estão disponíveis colposcopia; biópsias e exames anatomopatológicos; procedimentos terapêuticos; entre outros. E para a saúde ginecológica de modo geral, as mulheres têm à disposição ultrassonografia transvaginal e pélvica.
CONSULTÓRIO GENEALÓGICO – O consultório ginecológico das carretas do Agora Tem Especialistas também conta com ambiente climatizado destinado à realização de atendimentos clínicos e procedimentos de diagnósticos; sala de espera externa em tenda climatizada, com capacidade para, no mínimo, 60 pessoas sentadas simultaneamente, TV de 42 polegadas, além de bebedouro com fornecimento de água potável. As carretas têm, ainda, sala de pequenos procedimentos ambulatoriais, central de material esterilizado e sala de acolhimento e pré-exame.
150 CARRETAS – O programa prevê o total de 150 carretas circulando por todo o país até 2026. Essa iniciativa integra os dez eixos do Agora Tem Especialistas, que tem como estratégia central a mobilização de toda a estrutura de saúde do Brasil, a pública e a privada.
OUTRAS INICIATIVAS – Além das carretas, estão em andamento outras iniciativas que buscam aumentar a capacidade de o SUS atender a população. Entre elas, destacam-se o reforço de 320 novos médicos especialistas que já estão atendendo a rede pública em 156 municípios (mais profissionais devem atender pelo programa por meio de edital que está aberto); a realização de mutirões com mais de 65,5 mil consultas, exames e cirurgias realizados neste ano (novos mutirões estão previstos); o lançamento do Super Centro para Diagnóstico de Câncer e a aquisição de novos aceleradores lineares, equipamentos usados para tratar a doença (no total, 121 devem ser entregues até o final do próximo ano); a adesão de hospitais privados e filantrópicos para ampliar o atendimento na rede pública; entre outras ações.
Criança de 6 anos sofre grave acidente ao pular de carro em movimento na zona rural de Cruzeiro do Sul
Uma criança de aproximadamente 6 anos sofreu um grave acidente na tarde deste sábado (11), após pular de um carro em movimento no Ramal 3, zona rural de Cruzeiro do Sul. O incidente ocorreu por volta do meio-dia, segundo relato do pai da vítima.
De acordo com informações da equipe de socorro, a criança caiu desacordada ainda no local e apresentava sinais de lesões graves, incluindo otorragia (sangramento pelo ouvido) e epistaxe (sangramento nasal), indicativos de possível trauma craniano.
A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realizou todos os exames físicos e testes neurológicos iniciais no local. Durante o atendimento, a criança apresentou um rebaixamento progressivo do nível de consciência, sendo necessário intubá-la imediatamente para preservar suas funções vitais.
A vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Cruzeiro do Sul, onde chegou entubada e com saturação de oxigênio em 100%. Ela será avaliada por uma equipe de neurologia para exames mais aprofundados e definição do quadro clínico.
As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais.
Da redação com Juruá24horas
Prefeito Tião Bocalom e esposa participam do Círio de Nazaré em Rio Branco: “renovação espiritual”
O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, ao lado de sua esposa, Kelen Bocalom, participou neste domingo (12) do 94º Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações de fé da capital acreana. O evento, que reúne milhares de fiéis, celebra Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da cidade, e também o Dia de Nossa Senhora Aparecida, comemorado nesta mesma data.
O prefeito ressaltou a relevância espiritual e cultural da celebração para a população.
“Toda atividade de fé forte como essa é muito importante, ainda mais neste dia em que comemoramos Nossa Senhora Aparecida e também realizamos a procissão de Nazaré, que é a padroeira de Rio Branco. Isso já foi transformado em lei pela Câmara Municipal”, lembrou Bocalom.
Ele destacou que eventos religiosos como o Círio de Nazaré fortalecem os laços da comunidade e alimentam o espírito de esperança entre os rio-branquenses.
“A fé move montanhas, realmente move. Quando a gente estimula a fé por meio de atos como esse, a vida de todo mundo melhora, porque precisamos ter Deus na nossa vida o tempo todo”, afirmou.
O prefeito também destacou o caráter espiritual do momento e a devoção dos fiéis. “Esse é um momento em que procuramos estar mais próximos de Deus, através de Nossa Senhora, a mãe de Jesus. É um tempo de renovação espiritual e de agradecimento”, completou.
Primeiro patrocinador de Dino no AC fazia feira ao atleta: “ele achava que morreria pobre”
Em meio à euforia pela vitória histórica de Ramon Queiroz, o “Dinossauro Acreano”, no Mr. Olympia 2025, surge uma figura fundamental nos bastidores da trajetória do campeão: Ramayano Souza. Há dez anos, em Rio Branco, capital do Acre, Ramayano foi o primeiro empresário a patrocinar Ramon Dino, oferecendo não apenas suporte financeiro, mas também incentivo e uma oportunidade de trabalho que marcou o início da carreira do fisiculturista. Em uma entrevista exclusiva, Ramayano relembra esses momentos iniciais, destacando a importância de acreditar em sonhos aparentemente distantes em uma região como o Acre.
Ramon Dino, de 30 anos, conquistou no último sábado (11), em Las Vegas (EUA), o título da categoria Classic Physique no Mr. Olympia, o torneio mais prestigiado do fisiculturismo mundial, equivalente à Copa do Mundo do esporte. Ele superou concorrentes como o alemão Mike Sommerfeld e o norte-americano Terrence Ruffin, levando para casa um prêmio de 100 mil dólares (cerca de R$ 552 mil). Essa vitória não só consagra o Brasil como potência no esporte, mas também coloca o Acre no mapa global do bodybuilding, sendo o primeiro título masculino brasileiro na competição.
Nascido e criado em Rio Branco, Ramon começou sua jornada no esporte ainda jovem, praticando calistenia – treinos com o peso do próprio corpo – no Horto Florestal. Foi nesse contexto de dedicação incansável que ele cruzou caminhos com Ramayano Souza, então um empreendedor de apenas 18 anos que acabara de abrir a RK Suplementos, uma loja física de suplementos alimentares quase em frente ao parque público Horto Florestal.
Souza recorda que Ramon se aproximou pedindo uma oportunidade de trabalho, em um momento em que a loja precisava de mão de obra. “Ele veio pedir uma oportunidade de trabalho e a gente também precisava de pessoas. Com isso, o jeito era nos ajudarmos”.
O arranjo inicial era uma troca mútua, sem salário fixo, já que ambos estavam começando. Ramon trabalhava à tarde na loja, enquanto treinava pela manhã e à noite. “O Ramon ficava lá à tarde na loja, a gente comprava algumas coisas de feira para ele”, conta Ramayano, rindo da simplicidade da época. Ele menciona cenas cotidianas, como Ramon posando sem camisa na loja, o que rendia broncas leves. “Eu dizia: ‘pô, tu não pode estar sem camisa aqui, tem os clientes’. Mas era muito bacana essa troca que a gente tinha.”
Além do suporte prático, Ramayano exerceu papel motivacional. Ramon, vindo de origens humildes, frequentemente expressava pessimismo: “Ele dizia ‘ah, eu nasci pobre, eu vou morrer pobre’, mas eu dizia que ele tinha que sonhar grande que um dia estaria lá”.
O patrocínio se concretizou em 2015, quando a RK Suplementos apoiou Ramon em seu primeiro campeonato de fisiculturismo, realizado em Rondônia pela NABBA (National Amateur Body-Builders’ Association). Ramon competiu na categoria Men’s Physique e saiu vitorioso com os treinos de Márcio Garcia. “Quem realmente, de fato, mostrou, vamos dizer, o Ramon foi a gente, junto com o coach dele na época, Márcio Garcia, que desempenhou um papel muito importante na vida dele”, enfatiza Ramayano. Ele brinca que, na época, até ganhava de Ramon em treinos de pernas, já que o futuro campeão ainda não focava nessa parte do corpo.
Ramon permaneceu com a RK por cerca de seis ou sete meses, período em que iniciou sua primeira preparação profissional. Após a vitória em Rondônia, ele recebeu uma proposta da farmácia de manipulação Flora, onde trabalharia como atleta. Ramayano, junto com Márcio Garcia e o nutricionista Giovanni Sampaio, chegou a oferecer outra oportunidade com uma marca nacional, mas Ramon optou pela proximidade com seu coach. “E está tudo certo, a gente conversou e foi bem tranquilo”, diz Ramayano, sem ressentimentos.
Hoje, Ramayano vibra com cada conquista de Ramon, vendo-a como mérito do atleta. “Eu particularmente vibro por cada conquista, é mérito dele. Então a gente fez só um pontapé inicial ali.” Ele rejeita sugestões de cobrar reconhecimento público: “Muitas pessoas chegam para mim e falam ‘Ah cara, tu tem que entrar em contato com ele e pedir para ele fazer um vídeo teu, e falar de ti e tudo mais’, não cara, eu não sou esse tipo de pessoa. Ele já faz ali muito bem o trabalho de levar o Acre, de levar a representação, de levar todo mundo que ama o esporte junto com ele.”
Ramayano também reflete sobre o potencial que viu em Ramon desde o início: “O potencial era assim, absurdo, gigantesco, que não dava para deixar. Não dava para não alimentar esse sonho.” Ele lamenta a falta de estrutura no fisiculturismo acreano, criticando a Federação local por não captar investimentos ou verbas parlamentares. “Eu estava presente na Federação de Fisiculturismo, saí porque não dá certo. Não tem pessoas realmente capacitadas para buscar, alimentar esse sonho e buscar esse investimento.”
Com a vitória de Ramon no Mr. Olympia, Ramayano espera um impulso para o esporte no Acre: “Acredito que diante agora dessa vitória dele, nós vamos poder ter algumas políticas públicas relacionadas ao fisiculturismo.” Ele torce por mais campeonatos, investimentos de empresários e do governo, para que outros talentos locais possam emergir.
