Carreta sai da pista ao desviar de buraco na BR-364 e reacende alerta sobre más condições da rodovia

Motorista escapou sem ferimentos, mas o incidente reforça as queixas de quem trafega pela principal ligação entre o Acre e o restante da região Norte.

Uma carreta saiu da pista e parou às margens da BR-364 na noite desta quarta-feira (29), após o motorista tentar desviar de um buraco no trecho conhecido como São João, logo depois da comunidade Liberdade. Segundo informações, o condutor perdeu o controle do veículo, que por pouco não chegou a tombar.

Apesar do susto, o motorista não se feriu. Até a manhã desta quinta-feira (30), o veículo ainda permanecia no local, aguardando a remoção.

O caso reacendeu as críticas às condições da rodovia, onde motoristas relatam aumento no número de buracos e riscos constantes de acidentes. A situação se agrava durante a noite, quando a visibilidade é reduzida.

A BR-364 é considerada a principal rota de ligação entre o Acre e outros estados da região Norte, essencial para o escoamento da produção local e o transporte de passageiros e cargas. A deterioração da pista tem sido alvo de protestos e cobranças por manutenção urgente, diante do perigo crescente para quem depende da estrada.

