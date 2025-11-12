Geral
Carreta que saiu do Acre é interceptada em rodovia de São Paulo após ameaça de bomba
Uma carreta que partiu do Acre com destino a São Bernardo do Campo (SP) provocou uma grande operação policial na manhã desta quarta-feira, 12, após ser encontrada atravessada na pista do Rodoanel Mário Covas, na altura de Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo. O motorista foi encontrado dentro do veículo amarrado a um artefato explosivo caseiro.
De acordo com informações da Polícia Militar e da concessionária SPMar, os dois sentidos da via foram interditados ainda nas primeiras horas da manhã, por volta das 5h20, quando o bloqueio foi detectado pelas câmeras da rodovia. A suspeita inicial era de sequestro, mas a PM não descartou a possibilidade de que o condutor estivesse em surto psicótico.
Equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária foram acionadas e isolaram completamente a área. Por volta das 9h15, após mais de quatro horas de negociação, o motorista foi retirado do caminhão e desmaiou ao ser resgatado. Ele recebeu atendimento médico ainda no local.
Dentro da cabine, os agentes encontraram um artefato explosivo de fabricação artesanal. A perícia deve confirmar se havia risco real de detonação. O vidro dianteiro da carreta estava estilhaçado, e parte da carga ainda não foi divulgada.
A ocorrência causou congestionamentos que ultrapassaram 600 km na capital paulista e afetou o tráfego em rodovias da região metropolitana.
Segundo a concessionária, o veículo havia deixado o estado do Acre nos últimos dias com destino ao ABC paulista. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo, que deve apurar se houve ação criminosa, sequestro ou distúrbio mental do motorista.
A carreta foi removida do local no fim da manhã, e o trânsito foi gradualmente liberado.
Com informações da Folha de SP
CRÉDITO DO VÍDEO: BOM DIA BRASIL
PF prende foragido do Acre durante operação no Aeroporto de Guarulhos
A Polícia Federal prendeu na madrugada desta quarta-feira, 12, um homem procurado pela Justiça do Acre durante uma operação de fiscalização no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo (SP). O mandado de prisão preventiva havia sido expedido em razão do crime de promoção de migração ilegal, segundo informações da corporação.
O suspeito foi identificado durante o controle migratório e encaminhado à autoridade competente para as devidas providências. Em outra ação, realizada na terça-feira (11), agentes da PF apreenderam um passaporte espanhol falsificado que estava em nome de terceiros.
O documento foi apresentado por um passageiro de nacionalidade boliviana que tentava imigrar ilegalmente para a Europa. A operação contou com o apoio do Centro Especializado de Combate ao Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes (CTT) da Ameripol, além de alertas emitidos pelos sistemas da Polícia Federal.
O homem que apresentou o documento falso responderá pelo crime de uso de documento falsificado.
MPAC reconhece papel essencial da Polícia Civil em ações que levaram à conquista do Selo Ouro
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) foi agraciado pela Corregedoria Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) com o Selo Ouro “Respeito e Inclusão no Combate ao Feminicídio”, reconhecimento nacional pelas práticas institucionais exemplares de enfrentamento à violência de gênero e promoção da igualdade.
A conquista, comunicada por meio do ofício nº 1510/2025, assinado pelo Procurador-Geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento, destaca a importância do trabalho conjunto entre as instituições do sistema de justiça e segurança pública acreano, entre elas, a Polícia Civil do Acre (PCAC), que tem papel fundamental na investigação de casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.
O ofício ressalta ainda que o Acordo de Cooperação Técnica nº 020/2025, firmado entre o Governo do Estado, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público, com a adesão da Polícia Civil, SEJUSP, IAPEN e Polícia Militar, fortalece o modelo de atuação interinstitucional, ampliando os mecanismos de prevenção e resposta à violência de gênero, incluindo o monitoramento eletrônico de agressores e o uso do botão do pânico para proteção das vítimas.
O MPAC expressou reconhecimento e apreço à Polícia Civil do Acre, pela dedicação e compromisso em garantir investigações céleres e sensíveis, colaborando de forma decisiva para a responsabilização de agressores e a proteção de mulheres em situação de vulnerabilidade.
“Recebemos com grande alegria a notícia da conquista do Selo Ouro pelo Ministério Público do Estado do Acre. Essa premiação é reflexo direto de um trabalho integrado, em que cada instituição tem contribuído de maneira decisiva para proteger a vida das mulheres acreanas. A Polícia Civil sente-se honrada em fazer parte dessa rede de cooperação e agradece ao Procurador-Geral de Justiça Danilo Lovisaro pela parceria e reconhecimento. Continuaremos firmes no compromisso de promover justiça, dignidade e segurança para todas as mulheres do nosso estado”, destacou o delegado-geral, Dr. José Henrique Maciel Ferreira.
Fonte: PCAC
Chico Viga propõe inclusão da Semana Santa no calendário oficial de datas comemorativas do Acre
Na sessão desta terça-feira (11), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Chico Viga (PDT) apresentou um projeto de lei que propõe a inclusão da Semana Santa no calendário oficial de datas comemorativas do Estado. A proposta, segundo o parlamentar, reconhece a relevância cultural, religiosa e social desse período para a população acreana.
Em sua fala, Chico Viga destacou que a Semana Santa que tem início no Domingo de Ramos e se encerra no Domingo de Páscoa, é um dos momentos mais significativos do calendário cristão, dedicado à reflexão sobre o sacrifício, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo.
Para o deputado, a celebração transcende o aspecto religioso, assumindo também grande importância histórica e cultural, pois mobiliza comunidades inteiras em manifestações de fé, solidariedade e partilha. “Ao ser incluída no calendário oficial do Estado, a Semana Santa passa a ser valorizada como uma expressão de profundo significado espiritual e social, que integra a identidade do povo acreano e reforça o sentimento de pertencimento coletivo”, ressaltou Chico Viga.
O parlamentar acrescentou ainda que a oficialização da data contribui para o fortalecimento do turismo religioso e para a preservação de práticas culturais que enobrecem a história e a fé do povo acreano. “Trata-se de uma medida de justiça cultural, de reconhecimento à fé e às tradições do nosso povo. Conto com o apoio dos nobres pares para aprovação desta matéria”, concluiu o deputado.
A proposta agora segue para tramitação nas comissões competentes da Aleac, antes de ser submetida à votação em plenário.
Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac
Foto: Sérgio Vale
