Carreta que saiu do Acre é interceptada em rodovia de São Paulo após ameaça de bomba

Uma carreta que partiu do Acre com destino a São Bernardo do Campo (SP) provocou uma grande operação policial na manhã desta quarta-feira, 12, após ser encontrada atravessada na pista do Rodoanel Mário Covas, na altura de Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo. O motorista foi encontrado dentro do veículo amarrado a um artefato explosivo caseiro.

De acordo com informações da Polícia Militar e da concessionária SPMar, os dois sentidos da via foram interditados ainda nas primeiras horas da manhã, por volta das 5h20, quando o bloqueio foi detectado pelas câmeras da rodovia. A suspeita inicial era de sequestro, mas a PM não descartou a possibilidade de que o condutor estivesse em surto psicótico.

Equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária foram acionadas e isolaram completamente a área. Por volta das 9h15, após mais de quatro horas de negociação, o motorista foi retirado do caminhão e desmaiou ao ser resgatado. Ele recebeu atendimento médico ainda no local.

Dentro da cabine, os agentes encontraram um artefato explosivo de fabricação artesanal. A perícia deve confirmar se havia risco real de detonação. O vidro dianteiro da carreta estava estilhaçado, e parte da carga ainda não foi divulgada.

A ocorrência causou congestionamentos que ultrapassaram 600 km na capital paulista e afetou o tráfego em rodovias da região metropolitana.

Segundo a concessionária, o veículo havia deixado o estado do Acre nos últimos dias com destino ao ABC paulista. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo, que deve apurar se houve ação criminosa, sequestro ou distúrbio mental do motorista.

A carreta foi removida do local no fim da manhã, e o trânsito foi gradualmente liberado.

Com informações da Folha de SP

CRÉDITO DO VÍDEO: BOM DIA BRASIL

