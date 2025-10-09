Acre
Carreta do “Agora Tem Especialistas” traz ao Acre serviços para saúde da mulher
O Acre dá mais um passo importante na ampliação do acesso à saúde especializada. Nesta sexta-feira, 10 de outubro, o Estado recebe oficialmente a carreta do programa “Agora Tem Especialistas”, iniciativa do Governo Federal em parceria com o Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).
A estrutura móvel ficará ancorada próximo ao Centro de Convenções, no Campus da Universidade Federal do Acre (Ufac) e vai ofertar atendimentos gratuitos voltados à saúde da mulher, como consultas médicas, exames de mamografia e ultrassonografia. A ação faz parte das atividades do Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.
A carreta foi projetada para levar serviços de média complexidade a regiões onde o acesso a exames e consultas especializadas ainda é limitado. Com equipamentos de ponta e equipe multiprofissional, a unidade funcionará como uma extensão da rede estadual, fortalecendo a atenção à saúde feminina e garantindo que mais mulheres realizem seus exames de forma rápida e segura.
O programa prevê a circulação de 28 carretas equipadas com consultórios e aparelhos de diagnóstico em todo o país. O Acre é um dos primeiros estados a receber a estrutura, que simboliza um novo momento na oferta de exames especializados para mulheres.
Ministério da Saúde envia antídoto contra intoxicação por metanol a estados; Acre recebe 16 ampolas de Fomepizol
Medicamento, adquirido por meio da Opas e fabricado nos Estados Unidos, é o principal tratamento para casos de envenenamento por bebidas adulteradas e chega ao Brasil em meio ao aumento de registros da doença.
Em meio ao aumento de casos de intoxicação por metanol no país, o Ministério da Saúde anunciou, nesta quinta-feira (9), a chegada de um lote com 2.500 ampolas de Fomepizol, o principal antídoto utilizado no tratamento dessa condição. O medicamento, até então indisponível no Brasil, foi adquirido por meio do Fundo Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e representa um reforço essencial para o sistema público de saúde. Do total, 16 unidades serão destinadas ao Acre.
Segundo o ministério, cerca de 1.500 ampolas serão distribuídas imediatamente aos estados e ao Distrito Federal, enquanto as mil restantes permanecerão em estoque estratégico. São Paulo, que concentra o maior número de casos, receberá 288 unidades. A distribuição para os demais estados começa nesta sexta-feira (10), com prioridade para as regiões mais afetadas pela contaminação de bebidas alcoólicas adulteradas.
A carga, proveniente dos Estados Unidos e produzida por uma subsidiária de uma empresa japonesa, foi entregue ao Centro de Distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos (SP). A recepção contou com a presença da secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Mariangela Simão; do diretor-presidente da Anvisa, Leandro Safatle; e da coordenadora de Inovação e Acesso a Medicamentos da Opas, Ileana Freitas.
A distribuição das ampolas foi definida com base no número de casos e na demanda regional. No Norte, além do Acre, os estados do Amazonas, Amapá, Rondônia, Roraima e Tocantins também receberão 16 ampolas cada, enquanto o Amazonas terá o dobro (32).
Na última segunda-feira (6), o Acre já havia recebido 30 doses de etanol farmacêutico, outro antídoto usado no tratamento de intoxicações por metanol. De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o estado foi um dos primeiros a serem atendidos na distribuição inicial de 700 doses produzidas no país. As unidades foram destinadas prioritariamente à Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo, em Rio Branco.
Especialistas explicam que o metanol, presente em bebidas adulteradas, é transformado no organismo em ácido fórmico, substância que pode causar cegueira, falência de órgãos e até a morte. O Fomepizol atua bloqueando essa conversão, permitindo a eliminação do composto de forma menos tóxica. Embora tanto o Fomepizol quanto o etanol farmacêutico sejam administrados em ambiente hospitalar, o Fomepizol é mais seguro e melhor tolerado, apresentando efeitos colaterais leves como náusea, tontura e dor de cabeça, ao contrário do etanol, que pode causar embriaguez.
SEE convoca novos professores aprovados em processos seletivos
O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), publicou nesta quinta-feira, 09, dois editais de convocação para entrega de documentos e assinatura de contratos de professores aprovados em processos seletivos simplificados.
As convocações são referentes aos editais nº 086/2025 SEAD/SEE e nº 052/2025 SEAD/SEE/Especial, que atendem à reposição de vagas nas redes de ensino regular e de educação especial.
O Edital nº 086/2025 convoca candidatos aprovados no processo seletivo regido pelo Edital nº 001/2023, para atuação nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Foram chamados profissionais para as disciplinas de Física, Geografia, Matemática e Pedagogia ou Normal Superior.
Os convocados devem comparecer até o dia 20 de outubro de 2025, das 7h30 às 13h30, em um dos seguintes locais: Rio Branco: Coordenação de Recursos Humanos da SEE, na Rua Rio Grande do Sul, nº 1.907, Bairro Volta Seca e Cruzeiro do Sul: Núcleo de Educação, na Avenida 25 de Agosto, nº 126, Bairro Aeroporto Velho.
Já o Edital nº 052/2025 SEAD/SEE/Especial convoca candidatas aprovadas no processo seletivo para professor mediador da Educação Especial, por análise de títulos. As convocadas atuarão no município de Epitaciolândia.
Os candidatos e candidatas convocados devem apresentar documentos pessoais, comprovantes de escolaridade e regularidade eleitoral, além de declarações e atestado médico pré-admissional que comprove aptidão física e mental para o exercício da função.
As declarações exigidas podem ser acessadas nos sites sead.ac.gov.br/comunicado e concursos.ibfc.org.br/
Dúvidas e informações adicionais podem ser obtidas junto à Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) pelos telefones (68) 3213-2331 / 3213-2332 ou na Secretaria de Administração (SEAD), pelo e-mail [email protected].
Gladson Cameli aponta MDB como possível fornecedor de vice na chapa de Mailza Assis em 2026
Governador do Acre cita ex-deputada Jéssica Sales como um “nome forte” e reafirma apoio incondicional à candidatura de sua vice ao governo do estado
Em uma declaração que amplia o leque de negociações para as eleições de 2026, o governador do Acre, Gladson Cameli, afirmou nesta quinta-feira (9) que o posto de vice na chapa da vice-governadora Mailza Assis (PP) pode ser ocupado por um representante do MDB.
Durante entrevista, Cameli não descartou a possibilidade e citou a ex-deputada federal Jéssica Sales como uma opção viável por ser “um nome muito forte”.
O governador foi enfático ao reafirmar seu apoio à candidatura de Mailza. “Eu não abro mão da minha vice-governadora disputar o governo. Isso, para mim, não tem nem o que se discutir mais”, declarou Gladson.
A afirmação consolida publicamente Mailza como a candidata de sua preferência e sinaliza a abertura para uma ampla aliança, que incluiria o MDB – partido com significativa influência no estado – em uma posição de destaque na chapa majoritária.
Em um movimento estratégico para as eleições de 2026, a vice-governadora Mailza Assis (PP) reuniu-se com a direção estadual do MDB na manhã de quarta-feira (8), na sede do partido em Rio Branco, e oficializou pessoalmente o convite para que a sigla integre a aliança majoritária que está sendo formada. O ato faz parte da peregrinação política que a pré-candidata vem realizando para construir uma base ampla de apoio.
Durante o encontro, Mailza destacou a importância histórica do MDB na política acreana e deixou claro que seu objetivo é representar um projeto de governo que vá além de uma única legenda. “Reconhecendo a grandeza do MDB e o valor das suas lideranças, venho oficialmente convidar o partido a caminhar conosco”, declarou, enfatizando que a proposta assegura participação ativa e corresponsabilidade na futura gestão.
O gesto, que já repercutia em nível estadual, ganhou reforço público do governador Gladson Cameli nesta quinta-feira, ao declarar que o acordo pode resultar na indicação de um representante do MDB como vice na chapa majoritária.
A articulação, que incluiu o encontro de Mailza com a direção estadual do MDB em Rio Branco, foi descrita pela vice-governadora como a construção de “um projeto de governo mais amplo”. O apoio explícito de Cameli à estratégia de sua vice confirma o alinhamento total do Palácio Rio Branco com a pré-candidatura de Mailza e reforça o peso político da possível aliança com os emedebistas no tabuleiro eleitoral acreano.
