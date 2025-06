Carreta carregada de madeira tomba sobre caminhonete e deixa três vítimas fatais na BR-364

Acidente envolvendo veículo carregado de madeira e Toyota Hilux ocorreu na manhã desta sexta (27); motorista da carreta saiu ileso

Um grave acidente na BR-364, em Jaru (Rondônia), terminou em tragédia na manhã desta sexta-feira (27). Uma carreta carregada de madeira tombou sobre uma caminhonete Toyota Hilux, causando a morte de três ocupantes do veículo menor. De acordo com as primeiras informações, todas as vítimas fatais estavam na Hilux, enquanto o motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

Os mortos foram identificados como Jailton Marques da Silva, de 55 anos, que conduzia a caminhonete Toyota Hilux, José Marques da Silva, de 58 anos, e Jamilton Marques da Silva, de 51 anos.

Segundo informações repassadas por pessoas próximas à família, os irmãos viajavam com destino à região de Porto Velho, onde pretendiam visitar uma propriedade rural recentemente adquirida por Jailton.

Detalhes da ocorrência:

Equipes do Corpo de Bombeiros e resgate trabalham no local

Vítimas foram identificadas oficialmente

Polícia Rodoviária investiga causas do acidente

Tráfego na região pode sofrer alterações durante os trabalhos

As autoridades ainda não divulgaram as possíveis causas do sinistro, que segue sob investigação. Este é o segundo acidente grave registrado neste trecho da BR-364 somente neste mês, reacendendo o debate sobre a segurança viária na região.

