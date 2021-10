Carreta Ambiental realiza atendimentos a produtores rurais e movimenta a cena cultural de Assis Brasil

Começou nesta quinta-feira, 14, e segue até este sábado, 16, a ação do Programa de Capacitação e Atendimento Ambiental Itinerante, a Carreta Ambiental, em Assis Brasil. O governo do Acre reuniu várias instituições ligadas ao Meio Ambiente e sob a coordenação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), está atendendo produtores rurais e comunitários.

A praça central Senador Guiomard é o local que carreta está instalada, com atendimentos nas áreas de licenciamento e regularização ambiental e fundiária, bem como outorgas e capacitações para gestores do município. Nesta edição também foram entregues cestas básicas para ribeirinhos e pescadores da região.

No final da tarde, quando os atendimentos se encerram, a equipe da carreta inicia a preparação do palco para receber artistas. Em Assis Brasil está sendo realizado o festival gospel, com a participação de cantores e bandas locais.

O secretário de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, Israel Milani, agradeceu pelo empenho dos profissionais do Estado e também da prefeitura. “Essa ação é um exemplo de união, onde governo federal, estadual e os municípios estão empenhados na descentralização e na desburocratização dos serviços. É nosso dever atender bem o cidadão, da cidade e também dos lugares mais distantes do nosso estado”.

A iniciativa conta com esforços de todos os órgãos ambientais do governo em parceria com as prefeituras para levar até os produtores os atendimentos àqueles que precisam de forma rápida e eficiente, unindo ainda ações de educação ambiental e lazer a toda comunidade.

A contratação para execução do Projeto Carreta Ambiental contou com a destinação de emenda parlamentar da deputada federal Vanda Milani, no valor de R$ 1,5 milhão. O projeto irá percorrer os municípios do Acre por um período de cinco meses.

A deputada federal Vanda Milani esteve no município de Assis Brasil para acompanhar as atividades. “A nossa intenção é de que essa carreta atenda a todos os municípios, os que tenham acesso rodoviário. Nós queremos ajudar aqueles que trabalham de sol a sol, com as mãos calejadas, que muitas vezes têm dificuldade de acessar essas informações”.

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, disse que os produtores têm dificuldade de acessar os serviços da pasta ambiental. “Nós queremos agradecer por essa oportunidade de oferecer os serviços e também pelo aquecimento da economia local. O projeto nem terminou em Assis Brasil e já estamos aguardando o retorno da carreta”.

O presidente da Colônia dos Pescadores de Assis Brasil, Eneas Sales da Silva, agradeceu pela ação. “Essa associação nunca tinha sido tão valorizada pelos órgãos públicos e espero que daqui pra frente continue. Hoje estamos sendo atendidos, recebendo cesta básica, em breve teremos a orla construída e é só coisa boa”.