Carreta Ambiental estará em Epitaciolândia nos dias 03,04 e 05 de novembro

A partir do dia 03/11, o município de Epitaciolândia recebera o mutirão de atendimento itinerante do governo do Acre. A Carreta ambiental ficará instalada na Praça 28 de Abril, em frente ao Núcleo da SEE (Antigo Centro Cultural).

A ação itinerante conta com esforços dos órgãos ambientais do governo em parceria com a prefeitura para levar até os produtores os atendimentos àqueles que precisam de forma rápida e eficiente, unindo ainda ações de educação ambiental e lazer a toda comunidade.

A Carreta Ambiental é uma iniciativa do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi). As ações serão desenvolvidas com parceiros do Estado, Governo Federal, Prefeituras do Acre e terceiro setor.