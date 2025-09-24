Carol Lekker: conheça a acreana que incendeia a nova temporada de A Fazenda

Modelo e digital influencer, natural de Rio Branco, ela é apontada como uma das apostas para o reality show da Record TV que começa em breve

Carol Lekker, 27, está na primeira formação da roça da atual temporada de A Fazenda. Indicada pela fazendeira da semana, Rayane Figliuzzi – atual namorada do cantor Belo -, a modelo também foi impedida de disputar a prova do fazendeiro pela cantora Gabily. Os episódios ocorreram na última terça-feira, 23, mesmo dia em que ela foi confirmada como participante oficial do reality, após receber 92,7% de aprovação do público.

A acreana está entre os nomes da nova temporada do reality show “A Fazenda”, da Record TV. Natural de Rio Branco, a modelo e digital influencer é conhecida por seu conteúdo de humor e estilo de vida nas redes sociais, onde acumula milhares de seguidores.

A participação de Carol coloca o Acre mais uma vez no mapa dos grandes realities nacionais. Em suas redes sociais, ela expressou animação com a oportunidade:

“Um misto de emotions, mas pronto para representar o Norte com muita garra”, publicou.

Inicialmente escalada como “infiltrada”, novidade desta edição, Carol conquistou vaga definitiva no elenco do programa rural da Record. Sua presença marca o retorno do Acre ao reality, quatro anos após Raíssa Barbosa, que integrou o elenco da temporada vencida por Jojo Todynho, em 2020. Ambas participaram do concurso Miss Bumbum, categoria que passou a ter espaço recorrente no programa desde a entrada de Andressa Urach, em 2013.

Origem

Embora algumas fontes indiquem Juiz de Fora (MG) como cidade natal da peoa, sua trajetória está fortemente associada ao Acre, estado que representou ao vencer o Miss Bumbum Brasil em 2022. A ligação com o estado se consolidou como parte relevante de sua identidade pública.

Sobre a participante:

Nome: Carol Lekker

Idade: 27 anos

Cidade Natal: Rio Branco, Acre

Profissão: Modelo e Digital Influencer

Característica: Conhecida pelo humor e por postagens sobre estilo de vida.

Polêmicas na internet

Antes do confinamento, Carol acumulava feitos e polêmicas que a tornaram figura conhecida nas redes sociais. Foi capa da Playboy África, atuou como rainha de bateria em escolas de samba e viralizou ao divulgar a chamada “dieta do sexo” como método de emagrecimento.

Em entrevista à revista francesa Malvie, em 2022, revelou que presta serviços de teste de infidelidade nas redes sociais, contratada por mulheres que desejam testar seus parceiros. Segundo ela, cobra até US$ 2 mil por trabalho e já faturou cerca de US$ 10 mil com a atividade.

Carol também se posicionou publicamente a favor do presidente Lula nas últimas eleições, o que gerou repercussão entre seus seguidores.

Queridinha do público

Na sede do programa, a modelo tem se destacado pelo temperamento firme. Recentemente, protagonizou discussão com Rayane Figliuzzi, episódio que movimentou as redes e ampliou sua visibilidade entre os telespectadores.

Com trajetória marcada por ousadia e carisma, Carol Lekker desponta como uma das figuras centrais da temporada, reacendendo o protagonismo acreano no principal reality rural da televisão brasileira.

