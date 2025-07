Carnavale 2025 aquece o frio na fronteira e anima foliões acreanos e de Cobija em Brasileia

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, participou nesta quinta-feira, 3, da programação em celebração aos 115 anos de Brasiléia. O evento ocorreu na Praça Hugo Poli, e reuniu milhares de pessoas, contou com a Banda da Polícia Militar, a Furiosa, e fanfarras de escolas locais e da cidade boliviana de Cobija, simbolizo da integração entre as duas cidades fronteiriças no Alto Acre.

Ao parabenizar os munícipes, agradeceu o convite para celebrar este momento importante da história do município e enalteceu as parcerias do governo com a prefeitura para o desenvolvimento da região.

“É um povo que renasce das águas quase todos os anos, que mesmo diante das adversidades, mantém o sorriso no rosto e a esperança no coração. Estamos aqui, eu e governador Gladson, para reafirmar nosso compromisso com essa cidade, com essa gente guerreira”, disse a vice-governadora Mailza e reforçou que Brasiléia continua crescendo na gestão do prefeito Carlinhos do Pelado.

Anfitrião do aniversário de Brasiléia, o prefeito Carlinhos do Pelado, pontuou que a atuação conjunta entre governo e prefeitura, em várias áreas de trabalho, fez com que a cidade chegasse aos 115 anos anos de criação com muitos avanços e melhorias. “Sou grato por tudo que o governo tem feito por nosso município e por todo o Acre. A marca da gestão do Gladson e da Mailza é o trabalho”, declarou.

Compromisso com Brasiléia

Desde o mandato de senadora da República, Mailza é presente no município. Enviou mais de R$ 10 milhões em emendas, muitas delas já entregues, como um caminhão e cuias e bicas para Amopreb, uma ambulância para o Hemocentro, um ônibus para a escola do 36, a primeira etapa do Centro Administrativo do Fórum de Brasiléia, onde contribui com R$ 800 mil e equipamentos para monitoramento na fronteira.

