Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria é sucesso e recebe aprovação da população

O Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria foi marcado por alegria, organização e grande participação popular. Realizado pela Prefeitura de Rio Branco, o evento consolidou-se como um dos maiores do calendário cultural do município, reunindo famílias, foliões e visitantes em um ambiente seguro, estruturado e acolhedor.

A população destacou, de forma positiva, a estrutura montada, a segurança reforçada e a programação diversificada, que valorizou artistas locais e proporcionou entretenimento para todas as idades.

O folião Jango Dias elogiou a organização e o trabalho das equipes envolvidas.

“Está especial este ano, pela montagem, pela organização e pela participação das pessoas. Em relação à segurança, perfeito. Você tem a segurança privada, tem a segurança do Estado e do município também”, ressaltou.

Ana Maria Mota também ficou impressionada com a organização do evento.

“Maravilhoso. Em relação à segurança, está boa. Até agora, não teve nenhum risco, só alegria”, afirmou.

O jornalista Luciano Tavares destacou o resgate cultural promovido pela festa e a valorização dos artistas locais.

“Eu acho bem organizado o espaço central da cidade, bem acertado. Resgata uma tradição dos carnavais, especialmente dos anos 90, quando a prefeitura realizava sua festa na frente do prédio. A decoração remete ao carnaval pernambucano, as vias fechadas, o trânsito organizado, a segurança e os cantores da terra relembrando sucessos antigos. Muito bom, bem organizado e com uma programação bem interessante para o folião”, destacou.

A foliã Rose Lima chamou a atenção para a qualidade da estrutura preparada, especialmente o cuidado com o banheiro feminino.

“Está ótimo, bem limpo, bem especial. É a nossa cara! A prefeitura pensou em tudo. A gente usa maquiagem, as meninas dos blocos precisam se produzir, e o banheiro é como um camarim, tem tudo”, afirmou.

Primavera Garcia também elogiou a estrutura e o atendimento.

“Eu fiquei maravilhada, está um luxo. Me sinto em casa. Tudo limpinho e ainda tem uma moça para nos ajudar”, disse.

Entusiasmados com a programação e a estrutura oferecida, foliões que participaram das festividades enviaram mensagens de agradecimento ao prefeito Tião Bocalom e à Prefeitura de Rio Branco pela organização do evento.

Primavera Garcia, que esteve em todos os bailes do Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria, fez questão de registrar o reconhecimento.

“Eu amei tudo. Quero deixar aqui registrado o meu carinho e agradecimento ao prefeito pela festa e pelo cuidado com nós, mulheres, quando coloca um banheiro especial para garantir a nossa dignidade. Obrigada, prefeito”, ressaltou.

Luciano Tavares também parabenizou a gestão municipal pela realização da festa.

“Eu acho que o prefeito Tião Bocalom e a prefeitura estão de parabéns. Ninguém trabalha sozinho, existe toda uma coordenação e uma equipe envolvida. O prefeito e sua equipe estão de parabéns”, destacou.

Rose Lima reforçou a mensagem de agradecimento.

“Valeu, prefeito! Que você faça muitas outras festas para a população de Rio Branco. É isso que a gente precisa: alegria, paz e tudo de bom”, afirmou.

O sucesso do Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria reafirma Rio Branco como uma cidade que valoriza suas tradições e investe em eventos que unem cultura, diversão e cidadania, fortalecendo o calendário cultural do município e proporcionando momentos de lazer e integração para a população.

