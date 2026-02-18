Conecte-se conosco

Acre

Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria é sucesso e recebe aprovação da população

19 minutos atrás

O Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria foi marcado por alegria, organização e grande participação popular. Realizado pela Prefeitura de Rio Branco, o evento consolidou-se como um dos maiores do calendário cultural do município, reunindo famílias, foliões e visitantes em um ambiente seguro, estruturado e acolhedor.

A população destacou, de forma positiva, a estrutura montada, a segurança reforçada e a programação diversificada, que valorizou artistas locais e proporcionou entretenimento para todas as idades.

WhatsApp Image 2026 02 18 at 13.02.33
O folião Jango Dias reconheceu o planejamento e o trabalho executado pelas equipes envolvidas na realização do evento. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

O folião Jango Dias elogiou a organização e o trabalho das equipes envolvidas.
“Está especial este ano, pela montagem, pela organização e pela participação das pessoas. Em relação à segurança, perfeito. Você tem a segurança privada, tem a segurança do Estado e do município também”, ressaltou.

Ana Maria Mota também ficou impressionada com a organização do evento.
“Maravilhoso. Em relação à segurança, está boa. Até agora, não teve nenhum risco, só alegria”, afirmou.

WhatsApp Image 2026 02 18 at 13.03.17
O jornalista Luciano Tavares ressaltou o fortalecimento da cultura local proporcionado pela festa e a valorização dos artistas da terra. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

O jornalista Luciano Tavares destacou o resgate cultural promovido pela festa e a valorização dos artistas locais.

“Eu acho bem organizado o espaço central da cidade, bem acertado. Resgata uma tradição dos carnavais, especialmente dos anos 90, quando a prefeitura realizava sua festa na frente do prédio. A decoração remete ao carnaval pernambucano, as vias fechadas, o trânsito organizado, a segurança e os cantores da terra relembrando sucessos antigos. Muito bom, bem organizado e com uma programação bem interessante para o folião”, destacou.

A foliã Rose Lima chamou a atenção para a qualidade da estrutura preparada, especialmente o cuidado com o banheiro feminino.

“Está ótimo, bem limpo, bem especial. É a nossa cara! A prefeitura pensou em tudo. A gente usa maquiagem, as meninas dos blocos precisam se produzir, e o banheiro é como um camarim, tem tudo”, afirmou.

WhatsApp Image 2026 02 18 at 13.02.01
Presente em todos os bailes do Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria, Primavera Garcia destacou sua satisfação com o evento. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

Primavera Garcia também elogiou a estrutura e o atendimento.
“Eu fiquei maravilhada, está um luxo. Me sinto em casa. Tudo limpinho e ainda tem uma moça para nos ajudar”, disse.

Entusiasmados com a programação e a estrutura oferecida, foliões que participaram das festividades enviaram mensagens de agradecimento ao prefeito Tião Bocalom e à Prefeitura de Rio Branco pela organização do evento.

Primavera Garcia, que esteve em todos os bailes do Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria, fez questão de registrar o reconhecimento.
“Eu amei tudo. Quero deixar aqui registrado o meu carinho e agradecimento ao prefeito pela festa e pelo cuidado com nós, mulheres, quando coloca um banheiro especial para garantir a nossa dignidade. Obrigada, prefeito”, ressaltou.

Ultima noite Carnaval 26 21
Foliões agradeceram ao prefeito Tião Bocalom e à Prefeitura de Rio Branco pela organização do evento. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

Luciano Tavares também parabenizou a gestão municipal pela realização da festa.
“Eu acho que o prefeito Tião Bocalom e a prefeitura estão de parabéns. Ninguém trabalha sozinho, existe toda uma coordenação e uma equipe envolvida. O prefeito e sua equipe estão de parabéns”, destacou.

Rose Lima reforçou a mensagem de agradecimento.
“Valeu, prefeito! Que você faça muitas outras festas para a população de Rio Branco. É isso que a gente precisa: alegria, paz e tudo de bom”, afirmou.

O sucesso do Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria reafirma Rio Branco como uma cidade que valoriza suas tradições e investe em eventos que unem cultura, diversão e cidadania, fortalecendo o calendário cultural do município e proporcionando momentos de lazer e integração para a população.

Prefeitura participa do concurso de blocos do Carnaval 2026 Rio Branco Folia, Tradição e Alegria

1 minuto atrás

18 de fevereiro de 2026

Quatro blocos carnavalescos enalteceram o Carnaval da capital acreana durante a edição 2026 do Rio Branco Folia, Tradição e Alegria, promovido pela Prefeitura de Rio Branco.

Conforme os critérios técnicos estabelecidos pela comissão organizadora, três agremiações estavam aptas a concorrer à premiação de R$ 20 mil destinada ao primeiro colocado.

Ultima noite Carnaval 26 62
Quatro blocos carnavalescos enalteceram o Carnaval da capital acreana durante a edição 2026 do Rio Branco Folia, Tradição e Alegria, promovido pela Prefeitura de Rio Branco. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

O desfile dos blocos estava inicialmente programado para a segunda-feira (16). Na ocasião, apenas a agremiação Unidos do Fuxico conseguiu se apresentar. Devido às condições climáticas registradas naquele dia, os desfiles dos blocos Seis é Demais e Sambase foram transferidos para a última noite do Carnaval, realizada na terça-feira (17).

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanhado do vice-prefeito Alysson Bestene, participou da abertura do desfile, que levou brilho, criatividade e animação à Passarela do Samba.

Ultima noite Carnaval 26 55
bloco Sambase abriu o desfile da noite levando à avenida um enredo em homenagem ao Estado do Acre. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

O bloco Sambase abriu o desfile da noite levando à avenida um enredo em homenagem ao Estado do Acre, destacando a história dos seringueiros e dos combatentes que participaram do processo que tornou o território independente da Bolívia. Alas e alegorias retrataram momentos marcantes da anexação do Acre ao território brasileiro, resgatando a memória histórica e a identidade acreana.

Ultima noite Carnaval 26 37
Devido às condições climáticas registradas naquele dia, os desfiles dos blocos Seis é Demais e Sambase foram transferidos para a última noite do Carnaval (Foto: Marcos Araújo/Secom)

Já o bloco Seis é Demais apresentou um desfile com forte abordagem social, trazendo temas como cultura e educação. Um dos carros alegóricos destacou a educação como elemento transformador e homenageou o educador Paulo Freire, ressaltando a importância da educação popular e da formação de jovens e adultos. O samba-enredo também valorizou as expressões culturais populares, reforçando a mensagem de que “a favela é o berço da cultura”.

Ao final da apuração, o bloco Seis é Demais conquistou o primeiro lugar, recebendo o prêmio de R$ 20 mil. O segundo lugar ficou com a agremiação Unidos do Fuxico, que recebeu R$ 10 mil, e o terceiro lugar com o Sambase, que foi premiado com R$ 6 mil.

Ultima noite Carnaval 26 33
Bloco Seis é Demais conquistou o primeiro lugar, recebendo o prêmio de R$ 20 mil. (Foto: MArcos Araújo/Secom)

O presidente do bloco Seis é Demais, Cláudio Janssen, destacou que a conquista representa a união da comunidade, especialmente diante das dificuldades enfrentadas neste ano.
“Essa vitória é fruto de muita luta e união. Mesmo com a enchente, nossa comunidade não desanimou. Agradeço a todos os integrantes, diretores, apoiadores e à organização do Carnaval por todo o apoio”, afirmou.

Festa com segurança

Durante as cinco noites do Carnaval 2026, Rio Branco Folia, Tradição e Alegria, mais de 45 mil pessoas passaram pela Passarela do Samba. A festa transcorreu com tranquilidade, e nenhuma ocorrência foi registrada, resultado do trabalho integrado das equipes de segurança, organização e apoio.

Ultima noite Carnaval 26 42
A festa ocorreu de forma tranquila, sem registro de ocorrências, refletindo o trabalho integrado das equipes de segurança, organização e apoio. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

O secretário municipal de Turismo, Ezequiel Bino, ressaltou o sucesso da organização e o reforço na segurança.
“Milhares de pessoas participaram da festa com muita animação e zero ocorrência. Foi um evento organizado, com câmeras de monitoramento e um planejamento que priorizou a segurança da população, uma determinação do prefeito Tião Bocalom”, destacou.

Ultima noite Carnaval 26 19
O prefeito Tião Bocalom também fez uma avaliação positiva do evento e reafirmou o compromisso da gestão com a cultura e o bem-estar da população. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

O prefeito Tião Bocalom também avaliou positivamente o evento e destacou o compromisso da gestão com a cultura e o bem-estar da população.

“Ficamos muito felizes em ver as famílias participando, crianças, idosos e pessoas com deficiência aproveitando a festa com segurança. O mais importante é ver a população satisfeita. O Carnaval resgatou a tradição e marcou mais uma vez a história da nossa cidade”, afirmou.

Organização e valorização cultural

Ultima noite Carnaval 26 28
A Fundação Garibaldi Brasil (FGB) coordenou o Carnaval e, segundo o presidente Klowsbey Pereira, a edição de 2026 foi uma das mais marcantes. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

A organização do Carnaval ficou sob a responsabilidade da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), que coordenou a programação artística, estrutura e apoio às agremiações. Para o presidente da instituição, Klowsbey Pereira, a edição de 2026 foi uma das mais marcantes.
“Foi um Carnaval de paz, com grande participação popular, apresentações de qualidade e total apoio das equipes e secretarias envolvidas. Conseguimos promover cultura, inclusão e segurança para todos”, ressaltou.

Entretenimento com dignidade e inclusão

Ultima noite Carnaval 26 34
O Carnaval reforça o compromisso da Prefeitura com a cultura e consolida a festa como uma das maiores da capital. (Foto: Marcos Araújo/Secom)

Além da programação cultural, a gestão municipal buscou garantir não apenas o entretenimento, mas também a dignidade e o bem-estar das pessoas durante todo o período carnavalesco. A estrutura montada priorizou acessibilidade, segurança, espaços adequados para as famílias e condições apropriadas para que todos pudessem aproveitar a festa com conforto, respeito e tranquilidade.

O Carnaval Rio Branco Folia, Tradição e Alegria reafirma o compromisso da Prefeitura de Rio Branco em valorizar as manifestações culturais, fortalecer as tradições populares e promover eventos que unem cultura, diversão e cidadania, consolidando o Carnaval como um dos principais momentos de celebração da capital acreana.

Briga entre jovens é registrada após festividades em Sena Madureira

4 horas atrás

18 de fevereiro de 2026

Uma briga entre duas jovens foi registrada na noite desta quarta-feira (17) nas proximidades da Praça 25 de Setembro, no Centro de Sena Madureira, interior do Acre. A confusão ocorreu após uma noite de festividades no município e repercutiu nas redes sociais.

Vídeos divulgados na internet mostram as duas envolvidas discutindo e trocando provocações antes do confronto físico. Em seguida, as imagens registram agressões com tapas, murros e puxões de cabelo.

Durante a briga, uma das jovens chegou a cair no chão. A confusão foi encerrada após a intervenção de pessoas que acompanhavam a situação, que conseguiram separar as envolvidas.

Até o momento, não há confirmação sobre registro de boletim de ocorrência nem informações oficiais sobre possíveis ferimentos. O caso gerou comentários entre moradores da região.

Veja o vídeo:

Carnaval no Acre reúne mais de 64 mil pessoas e registra baixo número de ocorrências nas cinco noites de festa

4 horas atrás

18 de fevereiro de 2026

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), divulgou nesta quarta-feira, 18, o balanço oficial das ações realizadas durante as cinco noites de Carnaval.

Carnaval no Acre reúne mais de 64 mil pessoas e registra baixo número de ocorrências nas cinco noites de festa. Foto: cedida

Os dados apontam resultados positivos, com baixo número de ocorrências diante do grande público que participou das festividades em todo o estado.

Secretário adjunto de Segurança Pública, Evandro Bezerra destacou que o resultado é fruto do planejamento estratégico e do comprometimento das forças de segurança. Foto: cedida

O secretário adjunto de Segurança Pública, Evandro Bezerra, destacou que o resultado é fruto do planejamento estratégico e do comprometimento das forças de segurança.

“Realizamos um planejamento integrado com todas as instituições envolvidas, reforçamos o efetivo e atuamos de forma preventiva. O comprometimento dos nossos profissionais foi fundamental para garantir que o Carnaval 2026 transcorresse com tranquilidade e segurança em todo o estado do Acre. Tivemos um grande público participando das festas e, ainda assim, mantivemos baixos índices de ocorrências, o que demonstra a eficiência do nosso trabalho”, afirmou.

Dados apontam resultados positivos, com baixo número de ocorrências diante do grande público que participou das festividades em todo o estado. Foto: cedida

De acordo com a estimativa da Prefeitura Municipal de Rio Branco, somente na capital passaram pelo evento 64.035 pessoas ao longo das cinco noites, sendo 18.230 apenas na última noite de festa.

Atuação integrada e efetivo reforçad

As forças de segurança atuaram de forma integrada, com planejamento prévio e reforço no efetivo. A Polícia Militar empregou, ao todo, 1.372 policiais durante o período. Foram registradas 18 conduções de adultos, quatro de adolescentes, além de ocorrências pontuais como cumprimento de mandado de prisão, casos de desacato e ameaça, registros de furto e roubo, porte de arma branca e tráfico de drogas.

Forças de segurança atuaram de forma integrada, com planejamento prévio e reforço no efetivo. Foto: cedida

O Corpo de Bombeiros Militar realizou 28 atendimentos ao longo das cinco noites, com emprego total de 44 militares, garantindo suporte pré-hospitalar e ações preventivas nos locais de maior concentração.

Já o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) atuou com 60 servidores no período, identificando 20 monitorados que não estavam trabalhando e 3 que exerciam atividade laboral. Ao todo, 22 foram abordados e orientados a deixar o evento, além de nove casos de monitorados em condição de vulnerabilidade social identificados pelas equipes.

As ações integradas de trânsito, com participação do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e Superintendência de Trânsito de Rio Branco (RBTrans), resultaram em 1.363 abordagens a condutores de motocicletas e automóveis.

Balanço reforça que, mesmo com grande participação popular, as cinco noites de Carnaval foram marcadas pela organização, prevenção e resposta rápida das forças de segurança. Foto: cedida

Foram realizados 1.226 testes de bafômetro, com 91 autuações por embriaguez e 42 por condução sem habilitação.

Ao longo do Carnaval, não houve registro de vítima fatal no trânsito. Foram contabilizados oito sinistros com vítimas de lesão corporal, totalizando 16 pessoas feridas, além de seis ocorrências sem vítimas. No período, 42 veículos foram removidos.

“O balanço reforça que, mesmo com grande participação popular, as cinco noites de Carnaval foram marcadas pela organização, prevenção e resposta rápida das forças de segurança, assegurando que a festa ocorresse de forma pacífica tanto na capital quanto nos municípios do interior”, destacou o secretário adjunto de Segurança Pública.

