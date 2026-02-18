Conecte-se conosco

Acre

Carnaval no Acre reúne mais de 64 mil pessoas e registra baixo número de ocorrências nas cinco noites de festa

Publicado

19 minutos atrás

em

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), divulgou nesta quarta-feira, 18, o balanço oficial das ações realizadas durante as cinco noites de Carnaval.

Carnaval no Acre reúne mais de 64 mil pessoas e registra baixo número de ocorrências nas cinco noites de festa. Foto: cedida

Os dados apontam resultados positivos, com baixo número de ocorrências diante do grande público que participou das festividades em todo o estado.

Secretário adjunto de Segurança Pública, Evandro Bezerra destacou que o resultado é fruto do planejamento estratégico e do comprometimento das forças de segurança. Foto: cedida

O secretário adjunto de Segurança Pública, Evandro Bezerra, destacou que o resultado é fruto do planejamento estratégico e do comprometimento das forças de segurança.

“Realizamos um planejamento integrado com todas as instituições envolvidas, reforçamos o efetivo e atuamos de forma preventiva. O comprometimento dos nossos profissionais foi fundamental para garantir que o Carnaval 2026 transcorresse com tranquilidade e segurança em todo o estado do Acre. Tivemos um grande público participando das festas e, ainda assim, mantivemos baixos índices de ocorrências, o que demonstra a eficiência do nosso trabalho”, afirmou.

Dados apontam resultados positivos, com baixo número de ocorrências diante do grande público que participou das festividades em todo o estado. Foto: cedida

De acordo com a estimativa da Prefeitura Municipal de Rio Branco, somente na capital passaram pelo evento 64.035 pessoas ao longo das cinco noites, sendo 18.230 apenas na última noite de festa.

Atuação integrada e efetivo reforçad

As forças de segurança atuaram de forma integrada, com planejamento prévio e reforço no efetivo. A Polícia Militar empregou, ao todo, 1.372 policiais durante o período. Foram registradas 18 conduções de adultos, quatro de adolescentes, além de ocorrências pontuais como cumprimento de mandado de prisão, casos de desacato e ameaça, registros de furto e roubo, porte de arma branca e tráfico de drogas.

Forças de segurança atuaram de forma integrada, com planejamento prévio e reforço no efetivo. Foto: cedida

O Corpo de Bombeiros Militar realizou 28 atendimentos ao longo das cinco noites, com emprego total de 44 militares, garantindo suporte pré-hospitalar e ações preventivas nos locais de maior concentração.

Já o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) atuou com 60 servidores no período, identificando 20 monitorados que não estavam trabalhando e 3 que exerciam atividade laboral. Ao todo, 22 foram abordados e orientados a deixar o evento, além de nove casos de monitorados em condição de vulnerabilidade social identificados pelas equipes.

As ações integradas de trânsito, com participação do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e Superintendência de Trânsito de Rio Branco (RBTrans), resultaram em 1.363 abordagens a condutores de motocicletas e automóveis.

Balanço reforça que, mesmo com grande participação popular, as cinco noites de Carnaval foram marcadas pela organização, prevenção e resposta rápida das forças de segurança. Foto: cedida

Foram realizados 1.226 testes de bafômetro, com 91 autuações por embriaguez e 42 por condução sem habilitação.

Ao longo do Carnaval, não houve registro de vítima fatal no trânsito. Foram contabilizados oito sinistros com vítimas de lesão corporal, totalizando 16 pessoas feridas, além de seis ocorrências sem vítimas. No período, 42 veículos foram removidos.

“O balanço reforça que, mesmo com grande participação popular, as cinco noites de Carnaval foram marcadas pela organização, prevenção e resposta rápida das forças de segurança, assegurando que a festa ocorresse de forma pacífica tanto na capital quanto nos municípios do interior”, destacou o secretário adjunto de Segurança Pública.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

Acre

Briga entre jovens é registrada após festividades em Sena Madureira

Publicado

16 minutos atrás

em

18 de fevereiro de 2026

Por

Uma briga entre duas jovens foi registrada na noite desta quarta-feira (17) nas proximidades da Praça 25 de Setembro, no Centro de Sena Madureira, interior do Acre. A confusão ocorreu após uma noite de festividades no município e repercutiu nas redes sociais.

Vídeos divulgados na internet mostram as duas envolvidas discutindo e trocando provocações antes do confronto físico. Em seguida, as imagens registram agressões com tapas, murros e puxões de cabelo.

Durante a briga, uma das jovens chegou a cair no chão. A confusão foi encerrada após a intervenção de pessoas que acompanhavam a situação, que conseguiram separar as envolvidas.

Até o momento, não há confirmação sobre registro de boletim de ocorrência nem informações oficiais sobre possíveis ferimentos. O caso gerou comentários entre moradores da região.

Com informações Yaco News

Veja o vídeo:

Acre

Prêmio de R$ 72 milhões: Caixa confirma adiamento da Mega-Sena e define nova data pós-Carnaval

Publicado

3 horas atrás

em

18 de fevereiro de 2026

Por

Sorteio pós-Carnaval mantém prêmio alto e apostas abertas; veja quando será o sorteio após feriado

Caixa define nova data da Mega-Sena e mantém apostas abertas – Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Tradicionalmente, os concursos são realizados às terças, quintas e sábados, mas a caixa costuma readequar datas em feriados nacionais prolongados, conforme prática adotada em outros anos.

Conforme informações da IstoÉ, o banco informou que o próximo sorteio será realizado na quinta-feira (19), retomando o cronograma regular após o Carnaval.

A decisão foi comunicada pelos canais oficiais da instituição e confirmada a partir de orientações internas repassadas à imprensa.

Apostas, valores e onde assistir ao sorteio

As apostas podem ser feitas até as 20h do dia do sorteio, em diferentes canais oficiais:

  • lotéricas credenciadas em todo o país;
  • portal Loterias CAIXA e aplicativo oficial;
  • Internet Banking CAIXA, para clientes do banco.

A aposta mínima custa R$ 6 e permite a escolha de seis dezenas, entre 1 e 60. Todos os concursos são transmitidos a partir das 21h, pelo canal oficial da Caixa no Youtube.

Acre

Acre fica fora dos 50 destinos mais desejados do Brasil em 2026, aponta índice nacional

Publicado

5 horas atrás

em

18 de fevereiro de 2026

Por

Levantamento destaca hubs turísticos e destinos de ecoturismo, mas nenhum município acreano aparece no ranking

Domingo no Acre será de calor e céu parcialmente nublado, com chuvas pontuais em algumas regiões, sem previsão de chuvas fortes/Foto: Raylanderson Frota

Nenhum dos 22 municípios do Acre aparece entre os “50 Lugares para Viajar no Brasil em 2026”, segundo o Índice de Visibilidade Turística (IVT), divulgado pelo Brasil em Mapas. O estudo traça um panorama dos destinos mais procurados do país em um cenário de crescimento do setor, com recorde no número de voos, aumento da circulação de turistas entre regiões e maior competitividade internacional.

O levantamento é baseado em dados públicos, plataformas globais de viagem e rankings internacionais, considerando quatro grandes dimensões distribuídas em 15 parâmetros. Entre os critérios analisados estão fluxo turístico, realização de grandes eventos, conectividade e acesso, porte de aeroportos, visibilidade internacional, avaliações de viajantes, presença em guias globais, diversidade de atrativos e capacidade de atratividade.

Entre os destinos que lideram o ranking estão grandes hubs internacionais como Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Salvador, Manaus e Recife, que mantêm forte presença no turismo nacional e estrangeiro.

Também ganharam destaque destinos impulsionados pelo ecoturismo e turismo de experiência, como Lençóis Maranhenses, Fernando de Noronha, Gramado, Jalapão e Florianópolis.

Segundo o estudo, segmentos como ecoturismo, praias menos exploradas, turismo em áreas de chapadas, festivais e roteiros no interior estão entre as tendências que mais crescem. A Amazônia surge como um dos polos de interesse, mas o desempenho dos destinos depende de fatores como acesso aéreo, infraestrutura e estratégias de promoção turística.

