Carnaval fora de época de Brasiléia será realizado por empresa privada em 2024

Evento reúne jovens atletas do Alto Acre em competição esportiva. Abertura oficial conta com presença de autoridades e gestores escolares

Promovendo a integração entre alunos de todas as idades, incentivando a prática esportiva e o espírito de equipe, a Prefeitura de Brasileia e o Governo do Estado realizam a fase regional dos Jogos Estudantis de 2024, sediada no município. A competição reúne delegações de jovens atletas de Assis Brasil, Epitaciolândia, Xapuri e Brasileia.

A cerimônia de abertura aconteceu na manhã desta quarta-feira, 19, no ginásio Luiz Eduardo Lopes Pessoa, com as competições seguindo ao longo do dia. Estudantes, autoridades e gestores escolares marcaram presença, incluindo o Gerente de Esportes Bil Rocha, o Coordenador do Desporto Estudantil dos Jogos Estudantis do Acre, João Carlos Passos, e o Coordenador do Departamento Estadual de Desporto Escolar, Professor Thiago Menezes. Também participaram os Secretários Municipais de Esportes de Xapuri, Bruno Daniel, e de Assis Brasil, Neudo Lopes, além de professores de Educação Física e a equipe de arbitragem.

A fase regional oferece diversas modalidades esportivas, tanto coletivas quanto individuais, para as categorias de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos, abrangendo centenas de alunos. Os Jogos Estudantis de 2024 são uma realização do governo do estado, com etapas futuras em níveis estadual e nacional.

