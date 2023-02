Carnaval da Família 2023: Segurança total nas cinco noites de folia na Arena da Floresta

O governo do Estado e a Prefeitura de Rio Branco proporcionaram um dos carnavais mais tranquilos dos últimos anos à população rio-branquense.

Nenhuma ocorrência grave foi registrada durante os quatro primeiros dias de folia, no estacionamento da Arena da Floresta.

De acordo com o chefe do Gabinete Militar da Prefeitura, coronel Ezequiel Bino, foram registradas as seguintes ocorrências durante as cinco noites.

19/02- Sexta-feira:

2 pessoas conduzidas à delegacia – 1 por posse de droga e outro por posse de arma branca (pego na entrada);

20/02 – Sábado – Sem ocorrências;

21/02 – Domingo -1 mulher por posse de droga;

22/02 – Segunda-feira – 1 mandado de prisão;

23/02 – Terça-feira – 1 ocorrência de violência contra a mulher.

Todas as ocorrências foram imediatamente levadas às delegacias correspondentes.

É importante ressaltar que a segurança não ficou restrita ao Arena da Floresta. Vários pontos da cidade também eram monitorados por câmeras de segurança.

“Estamos muito felizes com o resultado. As famílias compareceram em massa. Então o resultado é sensacional.”, enfatizou o coronel.

A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans), também esteve presente em todas as noites do Carnaval da Família 2023 com fiscalizações, abordagens e orientações aos condutores e pedestres.

O agente de trânsito Eduardo Braga informou que foram poucas as ocorrências de trânsito neste Carnaval. Segundo ele as equipes estiveram presente em todas as entradas da Arena da Floresta dando apoio à Polícia Militar.

“Está sendo um carnaval bem tranquilo. Estivemos dando apoio em todas as entradas aqui da Arena da Floresta e também no Desfile dos Blocos, no centro”, explicou o agente.

