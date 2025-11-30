Acre
Carmela, a mascote que conquistou a nova sede do MPAC
Cadela apareceu durante as obras, ganhou afeto dos servidores e hoje integra o cotidiano da instituição
Toda obra carrega suas próprias histórias — e a da nova sede unificada do Ministério Público do Acre ganhou uma especialmente carinhosa: a chegada de Carmela.
Durante a fase de construção, a cadela, ainda tímida, começou a circular entre servidores e trabalhadores. Aos poucos, com seu comportamento dócil e presença constante, acabou conquistando todos que conviviam no local. Encontrou abrigo, cuidados e, principalmente, afeto.
Com a mudança para a nova sede, Carmela também se mudou. Agora, é oficialmente reconhecida como a mascote da instituição. Para quem trabalha no MPAC, sua presença reforça a ideia de que acolher e cuidar são gestos que humanizam qualquer ambiente.
Na nova casa do Ministério Público, Carmela tornou-se mais do que um símbolo de simpatia: é um lembrete diário de que todo espaço fica melhor quando há um pet por perto.
Comentários
Acre
Após arrombamento no Banco do Brasil, PM age rápido e evita maiores transtornos e prejuízos
A ação rápida do 8º BPM garante segurança e preserva vestígios para investigação
Uma ação rápida do 8º BPM durante a madrugada deste domingo (30) evitou maiores prejuízos ao Banco do Brasil de Sena Madureira cuja agência foi arrombada por criminosos. Tão logo tomou conhecimento dos fatos, o comandante deslocou as equipes para a ocorrência, adotando as medidas cabíveis ao caso.
Uma das providências foi com relação ao isolamento da área. A agência fica localizada na Avenida Avelino Chaves, região central de Sena Madureira. Contudo, foi isolado um perímetro bem maior para o trabalho minucioso da justiça. “Trata-se de uma medida imprescindível para que possamos reunir todos os elementos possíveis e chegar aos autores do arrombamento. Não houve reféns e também não foi levada nenhuma quantia em dinheiro”, confirmou o capitão Fábio Diniz, comandante do 8º BPM.
Além dos policiais de Sena Madureira, uma equipe especializada do COE (Comando de Operações Especiais) trabalha no caso.
O arrombamento ao Banco do Brasil se deu pela parte lateral que fica na Rua Major João Câncio, entretanto, os bandidos não conseguiram entrar na sala do cofre. “Vários vestígios foram deixados no local. Se Deus quiser, com o apoio da Polícia Civil e das nossas especializadas, vamos chegar a autoria desse fato”, completou.
Apesar dos detalhes ainda serem embrionários, é possível destacar que tratou-se de um crime premeditado. Os infratores agiram durante a madrugada (horário ermo), se aproveitando da tranquilidade que pairava naquele momento. “Ressalta-se também a segurança orgânica do próprio Banco do Brasil, visto que, os alarmes foram acionados e, dessa forma, foi possível o acionamento da Polícia. De um modo geral, estamos agindo desde cedo para que a nossa população fique em segurança”, salientou o comandante.
No interior da agência, os PMs apreenderam uma makita e outros materiais utilizados na ação.
Por enquanto, ninguém foi preso, mas as investigações continuam sendo realizadas.
Comentários
Acre
“Ao Redor do Sol”: Junina Pega-Pega anuncia tema que irá marcar seus 30 anos em 2026
Grupo lança enredo durante a JPP Folia 2.0 e inicia oficialmente a contagem para sua temporada comemorativa
A Junina Pega-Pega anunciou, durante a JPP Folia 2.0, festa de encerramento da temporada 2025, realizada no sábado, 29, o tema que irá conduzir o grupo na temporada de 2026, ano em que completa 30 anos de história. A temática escolhida, “Ao Redor do Sol”, simboliza a energia, os ciclos e o brilho que marcaram quase três décadas de dedicação à cultura junina.
O momento do anúncio emocionou brincantes, ex-integrantes e admiradores presentes na festa, que celebraram a escolha como um marco para o início das comemorações. A proposta do tema reforça a identidade da Pega-Pega, sempre ligada à força da tradição, à criatividade e ao compromisso com espetáculos que encantam o público acreano.
Rumo ao seu ano mais simbólico, a Junina Pega-Pega promete uma temporada especial em 2026, iluminada pelo enredo “Ao Redor do Sol” e pela celebração das suas três décadas de trajetória, arte e resistência cultural.
O tema foi idealizado por Rebeka Andrews, historiadora, brincante e que há anos atua na produção das temáticas da junina. Com sua formação e seu vínculo afetivo com o grupo, Rebeka viu em Ao Redor do Sol a metáfora perfeita para traduzir essa trajetória. “A Pega-Pega sempre foi sobre força e resistência. Mesmo nos momentos mais difíceis, o grupo nunca deixou de amanhecer. Por isso, escolhi o sol como símbolo desse ciclo que se renova e ilumina nossos 30 anos de história”, pontua.
Comentários
Acre
Eleições para juiz de paz movimentam os 22 municípios do Acre neste domingo
A eleição direta para juízes e juízas de paz ocorre neste domingo (30), das 8h às 17h, em todo o Acre. De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado (TJ-AC), a votação seguirá o mesmo modelo das eleições tradicionais, com uso de urnas eletrônicas e voto secreto. A apuração será em tempo real, e o resultado final deve ser homologado a partir de 10 de dezembro.
Ao todo, 303 candidatos estão aptos a disputar o mandato de quatro anos, que possui caráter comunitário e conciliatório, com foco na resolução de conflitos e na promoção da pacificação social. Rio Branco concentra o maior número de concorrentes, com 101 inscritos. Em seguida aparecem Cruzeiro do Sul, com 33, e Sena Madureira, com 23 candidatos. Nos demais municípios, a disputa varia entre quatro e 14 postulantes.
Para atender à logística da eleição, 349 urnas serão distribuídas nos 22 municípios acreanos. Só a capital terá 91 urnas espalhadas em 21 escolas, com variação de duas a oito por ponto de votação. Cruzeiro do Sul também desempenha papel estratégico: a comarca revisou 35 urnas, organizou 13 locais de votação e mobilizou 118 mesários. Além disso, será responsável pelo envio de equipamentos para Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, além de fornecer suporte a Mâncio Lima e Rodrigues Alves.
A votação é garantida pela Constituição há quase quatro décadas e reforça o caráter participativo da Justiça de Paz. Não haverá transporte disponibilizado para áreas rurais, ficando o deslocamento sob responsabilidade dos eleitores.
Para votar, é necessário estar regular perante a Justiça Eleitoral e apresentar documento oficial com foto — título de eleitor, RG ou CPF. O voto deve ser registrado exclusivamente no município do domicílio eleitoral do cidadão.
Você precisa fazer login para comentar.