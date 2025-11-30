Carmela, a mascote que conquistou a nova sede do MPAC

Uma ação rápida do 8º BPM durante a madrugada deste domingo (30) evitou maiores prejuízos ao Banco do Brasil de Sena Madureira cuja agência foi arrombada por criminosos. Tão logo tomou conhecimento dos fatos, o comandante deslocou as equipes para a ocorrência, adotando as medidas cabíveis ao caso.

Uma das providências foi com relação ao isolamento da área. A agência fica localizada na Avenida Avelino Chaves, região central de Sena Madureira. Contudo, foi isolado um perímetro bem maior para o trabalho minucioso da justiça. “Trata-se de uma medida imprescindível para que possamos reunir todos os elementos possíveis e chegar aos autores do arrombamento. Não houve reféns e também não foi levada nenhuma quantia em dinheiro”, confirmou o capitão Fábio Diniz, comandante do 8º BPM.

Além dos policiais de Sena Madureira, uma equipe especializada do COE (Comando de Operações Especiais) trabalha no caso.

O arrombamento ao Banco do Brasil se deu pela parte lateral que fica na Rua Major João Câncio, entretanto, os bandidos não conseguiram entrar na sala do cofre. “Vários vestígios foram deixados no local. Se Deus quiser, com o apoio da Polícia Civil e das nossas especializadas, vamos chegar a autoria desse fato”, completou.

Apesar dos detalhes ainda serem embrionários, é possível destacar que tratou-se de um crime premeditado. Os infratores agiram durante a madrugada (horário ermo), se aproveitando da tranquilidade que pairava naquele momento. “Ressalta-se também a segurança orgânica do próprio Banco do Brasil, visto que, os alarmes foram acionados e, dessa forma, foi possível o acionamento da Polícia. De um modo geral, estamos agindo desde cedo para que a nossa população fique em segurança”, salientou o comandante.

No interior da agência, os PMs apreenderam uma makita e outros materiais utilizados na ação.

Por enquanto, ninguém foi preso, mas as investigações continuam sendo realizadas.