Carlos sobre rebaixamento da escola que homenageou Lula: "Humilhante"

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) classificou, nesta quarta-feira (18/2), como “derrota humilhante” o rebaixamento da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que prestou homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante desfile realizado no domingo (15/2), na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Em publicação na rede social X (antigo Twitter), o filho “02” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que a apresentação teria servido como “propaganda antecipada com maquiagem de evento cultural”.

“Dinheiro do contribuinte, palco político e promoção pessoal […] Desagradou a maioria, usou a máquina pública… E ainda saiu do desfile para uma derrota humilhante”, escreveu.

Além da homenagem ao petista, a escola de samba foi alvo de críticas da oposição e de setores evangélicos alinhados com o ex-presidente Jair Bolsonaro por retratar “neoconservadores” dentro de latas. Alguns políticos publicaram montagens nas redes sociais em protesto.

O irmão mais velho do ex-vereador, o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ), também comentou sobre o rebaixamento da escola de samba.

Nas redes sociais, Flávio disse que “quem ataca a família não merece aplauso”.

“Lula é sempre uma ideia ruim, seja para governar o País, seja para um samba enredo. Nunca nos esqueçamos: família é algo sagrado. Depois dessa escola, o próximo rebaixamento vai ser do Lula e do PT”, disse Flávio Bolsonaro em publicação.

Homenagem a Lula e rebaixamento

A Acadêmicos de Niterói levou para a avenida o enredo “Do Alto do Mulungu Surge a Esperança: Lula, o Operário do Brasil”, em tributo ao presidente Lula.

Este foi o primeiro ano da escola no Grupo Especial do Carnaval do Rio. Após a apuração das notas, a agremiação acabou rebaixada para a Série Ouro de 2027.

O que diz a escola sobre a acusação?

Como mostrado pelo Metrópoles, a escola de samba explicou que as pessoas fantasiadas de latas representam os “neoconservadores”, que a Acadêmicos de Niterói classifica como “um grupo que atua fortemente em oposição a Lula, votando contra a maioria das pautas defendidas por ele, como privatizações e o fim da escala de trabalho 6×1”.

A escola ainda acrescenta que “a fantasia traz uma lata de conserva, com uma defesa da dita família tradicional, formada exclusivamente por um homem, uma mulher e os filhos. Na cabeça dos componentes, há uma variação de elementos para enumerar os grupos que levantam a bandeira do neoconservadorismo. São eles: os representantes do agronegócio, os defensores da Ditadura Militar e os grupos religiosos evangélicos”.