Carlos Chagas e Fluminense da Bahia decidem 3ª Copa Mário

Carlos Chagas e Fluminense da Bahia decidem nesta quinta, 18, às 20 horas, no ginásio Álvaro Dantas, a 3ª Copa Mário de Futsal. As duas equipes entram em quadra sem vantagem e se o jogo terminar empatado, o título vai ser decidido na prorrogação ou nas cobranças de penalidades.

50 equipes

A 3ª Copa Mário começou com 50 equipes e foi um dos maiores torneios realizados na temporada de 2026 no Estado.

“Conseguimos promover o evento em seis meses. A competição cresceu bastante na temporada de 2026 e isso é motivo de satisfação”, declarou Mário Jorge Lima.

Relacionado

Comentários